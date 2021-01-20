【永豐期貨】台積電撐盤收斂跌幅 結算日高檔有壓

期貨走勢

台指期週三下跌 122 點至 15766 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 40.18 點，電子期轉為逆價差 - 3.1 點，金融期轉為正價差 0.69 點。現貨部分，三大法人賣超 268.23 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 7584 口至 - 4807 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少 13265 口至 - 16717 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 6722 口至 - 16542 口。

週二葉倫呼籲擴大財政刺激以提振美國經濟成長，主張刺激帶來的好處超過債務負擔增加的成本，並對中國保持強硬態度及強調不追求弱勢美元，匯率由市場決定。美股四大指數皆收紅，道瓊上漲 0.38%，標普 500 上漲 0.81%，那斯達克上漲 1.51%，費半指數上漲 3.36%。台股今天開高走低，早盤在台積電的帶領下，一度站上萬六關卡，但隨後賣壓出籠，紅翻黑，一度下跌逾百點，中場跌幅收斂，加權指數下跌 0.45%，收 15806.18 點，成交量放大。權值股來看，台積電逆勢收紅，大漲逾 3%，再創收盤歷史新高，其他權值股多疲軟，壓抑大盤走勢，國巨跌破 600 元大關，下跌 2.3%，大立光則有逾 3% 的跌幅，收 2790 元。未來可留意美國重要企業財報的陸續公布，短線也可觀察萬六整數關卡是否有獲利了結的賣壓。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 16600 點，賣權未平倉最大量集中在 14000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.51 降至 1.38。VIX 指數下跌 0.52 至 22.86。整體選擇權籌碼面偏空。 (永豐期貨研調)



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