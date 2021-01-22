【永豐期貨】台積電休息中小型股接棒 台股守萬六關卡

期貨走勢

台指期週五下跌 148 點至 15977 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 42.03 點，電子期逆價差擴至 - 2.66 點，金融期逆價差縮至 - 1.76 點。現貨部分，三大法人賣超 305.63 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 5846 口至 - 12841 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加 6970 口至 - 27551 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 8486 口至 - 21261 口。

週四拜登上任後簽署多項行政命令，另外在蘋果大漲，科技股帶領標普、那指、費半創歷史新高。道瓊上漲 0.04%，標普 500 上漲 0.03%，那斯達克上漲 0.55%，費半指數上漲 1.53%。台股今天因台積電的回檔，大盤整天皆在平盤下震盪，終場加權指數下跌 134.74 點，收 16019.03 點，但其餘電子股和中小型股接棒守住萬六關卡，週線連 12 紅。權值股來看，英特爾表示 2023 年前，大部分晶片仍將自產為主，台積電下跌 3.56%，收 649 元，影響加權指數逾 200 點，但其他權值股如大立光、鴻海、聯電都逆勢上漲，整體來說，台積電股價連日創高後出現拉回整理，但其他電子股及中小型股接棒撐盤，半導體族群依舊為熱錢所在，資金健康輪動，且台股債再所有均線上，多頭格局不變，投資人勿隨意猜頭，並後續關注量能變化，若回檔修正，不宜爆出大量。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 16600 點，賣權未平倉最大量集中在 14000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.52 降至 1.33。VIX 指數下跌 0.94 至 23.96。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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