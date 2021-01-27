外資近5日買超個股
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1. 外資累計買超 5 日的股票
鴻海 (2317-TW)、長榮 (2603-TW)、旺宏 (2337-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、街口布蘭特油正2 (00715L-TW)
2. 外資累計買超 4 日的股票
鴻海 (2317-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、旺宏 (2337-TW)、聯電 (2303-TW)、街口布蘭特油正2 (00715L-TW)
3. 外資累計買超 3 日的股票
鴻海 (2317-TW)、旺宏 (2337-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、日月光投控 (3711-TW)、京元電子 (2449-TW)
4. 外資累計買超 2 日的股票
旺宏 (2337-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、鴻海 (2317-TW)、日月光投控 (3711-TW)、富邦VIX (00677U-TW)
5. 外資當日 (26) 買超的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、日月光投控 (3711-TW)、鴻海 (2317-TW)、松翰 (5471-TW)、富邦VIX (00677U-TW)