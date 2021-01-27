【永豐期貨】台股上沖下洗近200點 台積電尾盤翻黑

期貨走勢

台指期週三上漲 29 點至 15657 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 44.45 點，電子期逆價差縮至 - 1.81 點，金融期逆價差擴至 - 1.83 點。現貨部分，三大法人賣超 57.86 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 1956 口至 - 16599 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加 602 口至 - 28106 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 1034 口至 - 22456 口。

週二 FOMC 展開為期兩天的利率會議，市場靜待聯準會公布最新貨幣政策，預期將維持基準利率和資產購買不變，美股四大指數皆下跌，道瓊下跌 0.12%，標普 500 下跌 0.36%，那斯達克下跌 0.69%，費半指數下跌 0.16%。台股今 天上下震盪近 200 點，早盤一度上漲近 200 點，但隨後賣壓出籠，終場台積電翻黑，加權指數終場上漲 0.27%，收 15701.45 點，成交量 不足 3000 億元。權值股來看，蘋果財報即將登場，台積電尾盤遭賣壓調節下，紅翻黑，鴻海股價震盪整理，小漲 0.82 作收，聯發科再度挑戰 900 元關卡，上漲近 3%。未來將觀察下半周美國重量級科技股財報展望，若對後市展望正向，是否能帶動科技類股再度轉強，技術線來看，短線台股呈弱勢震盪整理格局，投資人宜做好停損停利。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 16000 點，賣權未平倉最大量集中在 14500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.07 升至 1.34。VIX 指數下降 0.83 至 24.38。整體選擇權籌碼面有利多方。 (永豐期貨研調)



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