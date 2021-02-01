【安聯投信】追加意願不足 台股周線翻黑



29 日台股早盤在權值股帶動下走揚，但中場後因受市場信心以及追加意願不足下，終場下跌 277.57 點，收在 15138.31 點。成交量為 3589.21 億元。歷經 12 周周線收紅，近一周線周線翻黑。

針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，今年企業獲利可望維持兩位數成長率，然而，目前大盤評價處於高位，加上融資餘額來到 15 年來新高，全球疫情持續發燒，又在春節假期在即之際，短線上台股難免循技術面拉回整理。

廖哲宏指出，元月以來，電動車概念與半導體業領漲加權指數，惟去年底表現優異的循環性類股，則因疫情漫延與股價漲多、短線獲利回吐賣壓湧現，表現相對疲弱。總體來看，台股在這波整理後，料市場資金仍將重回電子類股。

面對近期市場波動較大，廖哲宏表示，隨著農曆年假 2 月 8 日至 16 日逼近，長假效應浮現，由於台股相對歐美交易所休市 8 個交易日，短線籌碼離場實屬自然；不過，相對於自然人操作特性的反覆，我們更在意的是外資的後續動向。

廖哲宏表示，參考相關市場數據來看，現階段我們仍推論部分標的漲多後的實現獲利，是外資賣超的主要理由，然而全球嚴峻的疫情發展，是否延後基本面回升，進而壓抑外資持股信心，我們也將持續觀察此一訊息的後續發展。

在題材面，廖哲宏表示，在各家車廠競相推出電動車款後，2021 年可視為電動車普及的元年，不同於傳統汽車的封閉，電動車的開放架構特性將提供國內企業另一次的成長機會，電子業的 4C 結構將愈見成熟；從供應鏈的角度，缺料與漲價依舊持續，我們認為相關族群在股價整理後，仍可望走出新的格局。

至於在缺櫃題材上，廖哲宏表示，相對去年底的一櫃難求，迄今缺櫃仍舊緊張，但已朝向正面發展，配合累積漲幅大，這是相關族群股價拉回的原因。對此，我們偏好從需求成長推升的漲價，供給面受阻造成的供需缺口則傾向從短期現象來解讀。

展望後市，廖哲宏表示，儘管市場波動，但從目前訊息來看，企業獲利與總體經濟的回升趨勢未變，漲多的籌碼因素造成台股技術面拉回；不過看待這波修正，其實是有機會清除不安定的籌碼，拉長來看將有助於台股的中期發展；從技術面考量 60 日均線位於 14500，以目前的基本面趨勢，建議可適時、分批逢低布局。

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