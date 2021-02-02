【永豐期貨】半導體護國神山群帶領台股收復15700關卡

期貨走勢

台指期週二上漲 390 點至 15752 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 8.05 點，電子期逆價差縮至 - 0.87 點，金融期逆價差縮至 - 0.27 點。現貨部分，三大法人買超 98.13 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 2233 口至 - 7402 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少 769 口至 - 18855 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 850 口至 - 13592 口。

週一美國共和黨參議員提出 6000 億美元紓困計畫，提議將個人紓困補助金從 1400 美元縮減至 1000 美元，此外市場持續關注近期財報的發布，美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 0.76%，標普 500 上漲 1.61%，那斯達克上漲 2.55%，費半指數上漲 3.91%。農曆春節封關倒數前，台股今天開高走高，半導體電子、傳產及金融同步走揚，加權指數終場大漲 2.27%，收 15760.05 點，填補先前的跳空缺口，也站回各均線之上。權值股來看，半導體為今天盤面重心，台積電重啟漲勢，盤中一度大漲至 638 元高點，終場上漲 3.4 %，收 632 元，聯電亦上漲逾 3.5%，股價收 52.6 元，聯發科站穩 900 元關卡，上漲近 3%，收 931 元，帶領大盤上攻。台股離封關日還有 3 個交易日，今天資金行情再起，台股站上短期均線，後續將留意外資的態度，及市場是否呈現觀望或抱股過年。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 16000 點，賣權未平倉最大量集中在 14500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.22 升至 1.56。VIX 指數下跌 0.66 至 26.3。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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