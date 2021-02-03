【永豐期貨】封關日前市場觀望氣氛轉濃 台股呈震盪整理

期貨走勢

台指期週三上漲 21 點至 15773 點。價差方面，台指期轉為正價差 1.68 點，電子期逆價差縮至 - 0.07 點，金融期逆價差擴至 - 2.33 點。現貨部分，三大法人賣超 0.91 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 1450 口至 - 8852 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加 2887 口至 - 21742 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 1111 口至 - 14703 口。

週二疫苗利多消息，帶領相關週期性股票走高，而 Alphabet 和亞馬遜走揚，美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 1.57%，標普 500 上漲 1.39%，那斯達克上漲 1.56%，費半指數上漲 1.58%。今天台股開高後震盪，隨著封關日進入倒數，市場觀望氣氛轉濃，買盤力道減弱，指數更一度紅翻黑，終場上漲 0.07%，收 15771.32 點。權值股來看，台積電午盤過後賣壓出籠，終場下跌 0.31%，收 630 元，聯發科延續昨日漲勢，上漲逾 2%，收 950 元，鴻海於平盤上下震盪，收平盤，惟太陽能族群較為強勢，貨櫃航運族群也稍回神。台股前 2 日出現跌深反彈，不過僅剩 2 個交易日就封關，可能會出現獲利了結賣壓，市場追價意願低，高檔的賣壓恐壓抑大盤表現，後續將留意外資的態度，及市場是否呈現觀望或抱股過年。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 16000 點，賣權未平倉最大量集中在 14500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.56 降至 1.42。VIX 指數下跌 1.41 至 24.89，整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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