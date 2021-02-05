【永豐期貨】台股封關日站上15800點 買盤願意抱股過年

期貨走勢

台指期週五上漲 106 點至 15802 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 0.4 點，電子期轉為正價差 0.47 點，金融期逆價差擴至 - 3.59 點。現貨部分，三大法人賣超 21.91 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 1201 口至 - 9958 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加 1772 口至 - 22661 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 1040 口至 - 12818 口。

週四公布美國上週初領失業救濟金人數降至 77.9 萬人，連續第三週下降，市場也樂觀看待拜登政府的大規模新刺激計畫，美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 1.08%，標普 500 上漲 1.09%，那斯達克上漲 1.23%，費半指數上漲 0.86%。台股今天是封關日，盤中一度大漲逾 200 點，最高至 15938 點，不過隨後仍有獲利了結賣壓，終場上漲近百點，收 15802.4 點，成交值量稍放大。權值股來看，台積電於盤上震盪，終場上漲 0.8%，收 632 元，聯發科收長上影線，上漲 0.42%，收 850 元，唯鴻海較為疲軟，紅翻黑下跌 0.44%，另外 PCB 及車用晶片族群表現強勢，為市場焦點。今天為最後 1 個交易日，未出現明顯獲利了結賣壓，高檔的賣壓未壓抑大盤表現，另外 MSCI 預計在 2 月 10 日封關期間公布季度權重調整，市場多預測台股權重有機會調升，投資人持股過年意願偏高。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 16500 點，賣權未平倉最大量集中在 14500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.36 升至 1.46。VIX 指數下跌 1.25 至 22.59。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。