個股分析 : 搭上電動車商機 凱美業績大爆發

自 2020 年 11 月起，航運、DRAM、晶圓代工、面板、IC 設計等市場陸續漲價，漲價概念股成為投資市場新主流。受到 5G 相關、車用、物聯網及 NB 等領域需求強勁，被動元件市場近期也吹起了漲價風，像 MLCC 目前國巨 (2317-TW) 產能利用率達 9 成，在農曆年後調漲價格可能性高，韓國大廠三星電機已傳出要漲 MLCC。

農曆年後被動元件掀漲價潮

造成被動元件漲價的原因，在於 5G 及車電全面復甦，尤其電動車在高頻、高電壓的環境下運作，提升了被動元件需求，電動車 ECU、ADAS 等應用所需的被動元件，比內燃機汽車增加數倍；以前生產一輛汽車所需要到近 2,000 顆被動元件，而電動車使用量至少近萬顆起跳，需求量為以往的數倍，被動元件大廠國巨及華新科 (2492-TW) 電阻及 MLCC 產能最大，受惠產品漲價程度高，國巨今年股價已衝到 600 元，但華新科去年以來幾乎沒漲，實在委屈，農曆年前公司罕見啟動庫藏股，買回張數雖不多，但有宣示股價被低估的味道，更強的是，我去年 10 月底以來，持續在專欄中推介的凱美(2375-TW)，從股價在 50 元附近，如今已進入百元俱樂部，短短兩個多月漲幅已超過一倍，仍欲罷不能。

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