〈貴金屬盤後〉美參院通過預算協議 黃金持續自2月低點反彈

週一 (8 日) 交易，黃金期貨價格連續第二日上漲，自近期觸及的 2 個月低點持續反彈。

StoneX 市場分析主管 Rhona O'Connell 表示，「上週五美國疲弱的非農就業報告為黃金自跌破 1800 美元的水準復甦奠定基礎，接著國會週末採和解程序通過 1.9 兆紓困案的預算協議提振反彈基調。」

她在報告中提到，這意味著參議院只需簡單的多數票就可以通過該法案，也提高了 1.9 兆美元拜登紓困案獲通過的可能性，而非共和黨提出較小規模的 6000 億美元提案。

「最重要的是，美財長葉倫 (Janet Yellen) 週末發表評論，主張強勁的經濟刺激方案，以加速在 2022 年返回充分就業的局面。」O’Connell 說。

美國第二輪新冠刺激方案將增加更多債務，可能削弱美元價值，從而提升美元計價的黃金價格。週一交易，ICE 美元指數下降 0.1%。

4 月交割的黃金期貨價格上漲 21.20 美元或近 1.2%，收每盎司 1843.20 美元。

上週四黃金跌逾 2%，並觸及自去年 11 月下旬以來最低收盤價。週五因非農就業報告疲弱而獲得支撐，因該報告增強了政府推出更大規模紓困案的動力。

德國商銀分析師週一報告指出，由於投資者湧入股市和其他傳統上的風險資產，因此黃金等避險資產的上行潛力受限。

3 月白銀期貨價格上漲 55.7 美分或 2.1%，最終收每盎司 27.576 美元。

Zaner Metals 的分析報告指出，「我們認為，白銀是實體需求驅動的市場，美國新冠確診率必須要進一步下降，且有跡象表明美國某些地區開始重啟經濟才行。」

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