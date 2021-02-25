歐交所旗艦股指與固收期貨商品 可全天候交易。

在台灣時間早上交易歐洲藍籌股指期貨與國債期貨

自 2018 年 12 月 10 日起，歐洲期貨交易所將旗下流動性最佳之數檔股票指數與固定收益產品，調整交易時間至台灣時間早上八點十五分開盤，此舉讓以往關注歐洲股、債市動態的投資人，擺脫過去受限於交易時間未覆蓋亞洲日盤的限制，得以更靈活的操作以歐洲市場為標的之期貨商品。

第一階段推出的產品包括歐元藍籌 50 (EURO STOXX 50)、德國指數 (DAX®)、明晟指數(MSCI)、十年期德國債券(Euro-Bund)、五年期德國債券期貨(Euro-Bobl)，二年期德國債券期貨(Euro-Schatz) 和三十年期德國國債期貨(Euro-Buxl)；對於歐洲期貨交易所選定的期貨市場開放時間將為台灣時間 08:00，從盤前交易和開放競價開始，直到台灣時間 08:15 的持續交易之前。而此交易時間調整不影響收盤時間，歐交所所有產品的交易結束時間保持不變。

在 2020 年 12 月 7 日，歐洲期貨交易所進一步延長四隻產品的交易時段以覆蓋亞洲時區，包含歐元計價法國 10 年期國債期貨 (Euro-OAT)，歐元 STOXX® 銀行類股指期貨 (EURO STOXX® Banks) ，STOXX® 歐洲 600 股指期貨和歐洲波動率 VSTOXX® 期貨等，以滿足市場對進一步交易和對沖機會的需求。

需要注意的是，即日有效 (GFD, good-for-day) 和刪單前持續有效 (GTC, good-until-cancel) 委託單在延長的交易時段內將處於活躍狀態，並且可能被執行。為避免非意願的委託單執行，交易者需從委託單簿中刪除此類委託。

隨著新的交易時段，投資人可以發展新的交易策略，利用歐洲市場最具流動性的期貨商品與亞洲商品進行相對價值交易，或是在歐洲股票市場開盤前 (多為台灣時間下午三點)，提早因應亞洲早上的市場動態進行部位的建立與調整。舉例來說，投資人可選擇利用亞洲地區交易所的產品國債期貨 (如日本、澳大利韓國交易所)，以及目前可在亞洲時間交易的美國國庫券期貨進行相對價值的主權債券利差交易，將使買賣方都有更大的機會在固定收益投資組合創造更多超額報酬。此外，在亞太交易時段中，通過運用德國收益率曲線以及其他相對價值 / 久期中性策略，交易歐洲期貨交易所基準固定收益產品交易，會在歐洲交易時段來臨之前創造更多獲取超額報酬的機會。

統計自推出起至 2020 年 12 月 31 日約兩周年區間的數據，延長時段中的交易量佔全日交易量約百分之一點五，其中股票指數權益類期貨約佔百分之七十二，固定收益類期貨佔百分之二十八，符合亞洲區投資者的屬性。其中以 EURO STOXX 50 期貨最為活絡，2020 年日均交易量已達到三萬一千口以上合約，而十年期德國國債期貨日均交易量則約為九千口合約。

目前已經超過三百個投資銀行、期貨公司與自營交易公司參與市場，充分顯示於亞洲時段內機構投資人與個人投資者不斷尋找歐洲市場的投資契機。

單日最高成交量出現在 2020 年 3 月 29 日，單日交易量達到 1,277,276 口合約，其中 EURO STOXX 50 期貨佔 1,202,294 口，主要原因應為 EURO STOXX 50 指數之中，數檔成分股於當天台灣時間下午一點至三點有重大訊息公布，投資者預期即將於台灣時間下午三點開盤的股票市場將會影響，而歐交所的亞洲交易時段恰好提供投資人提早調整部位的機會。

為了確保初期的流動性，歐交所提供造市商優惠的造市激勵措施，因此各商品的買賣價差與歐洲主要交易時段相去無幾，其中 EURO STOXX 50 期貨、十年德國國債期貨、五年德國國債期貨、二年德國國債期貨的價差多為一至二跳動點，呈現與歐洲主要交易時段幾乎一致。

檢視客戶類型之中，在造市商協助提供商品流動性與縮緊買賣價差之下，經紀類型客戶的比重接近百分之四十，而造市商與自營商交易則各約為百分之三十，客戶類型比重分部相對分散，客戶型態多樣化也提供市場健全發展的基礎。

隨著第一階段的歐元藍籌 50、德國指數、明晟指數、十年期德國債券、五年期德國債券期貨、二年期德國債券期貨和三十年期德國國債期貨的成功上市，在 2020 年 12 月 07 日，歐交所進一步推出更多期貨商品在白天交易時段，包含歐洲藍籌 50 波動率 (VSTOXX)、歐元藍籌銀行指數 (EURO STOXX Bank)、歐洲 600 指數期貨 (STOXX Europe 600)、法國十年期國債期貨 (10-year Euro-OAT Futures)。

關於歐洲期貨交易所

歐洲期貨交易所是歐陸第一、全球領先的衍生品交易所。歐洲期貨交易所成立於 1998 年，儘管發源於歐洲，但拜電子交易系統之賜，如今該交易所的業務範圍涵蓋全世界各個主要市場，並提供超過 2,000 種的產品，包括各種以歐元計價的股票、股票指數以及固定收益證券的衍生性金融工具。其龐大的產品類別除了指標性的股指以及債券型衍生金融商品以外，亦有以個股、商品、交易所交易基金 (ETF)、股息為標的資產的衍生品，甚至提供近年逐漸興起的天氣、能源衍生品。

歐洲期貨交易所同時具有電子交易系統以及場外交易市場，交易所成員可透過後者達成大宗交易，該市場擁有超過 300 名登記會員、8,000 名交易員並遍布全球 30 多個國家，利用場外交易市場，成員可避免大宗交易帶來的執行風險。

歐洲期貨交易所近年來，透過各種模式積極於亞太地區發展，例如，2010 年與韓國交易所 (Korea Exchange) 合作，利用雙方共同規劃的部位轉移合作方式，成功將全球成交量最大的選擇權之一 KOSPI 200 選擇權拓展至歐美主要時段內交易，時至今日已為韓國投資人頻繁使於其投資組合；相同的合作模式，歐洲期貨交易所也於 2014 年起與台灣期貨交易所 (Taiwan Futures Exchange) 將台指期貨及台指選擇權延長至歐美時段內交易，該合作商品於 2017 年隨著台灣期貨交易所推出夜盤時段後，便按雙方規劃退場。

除了商品合作，歐洲期貨交易所的母公司德意志交易所集團於 2015 年，在中國與德國雙方的政策支持下，與中國金融期貨交易所、上海證券交易所合資組成中歐國際交易所，力圖創造中國境外的人民幣資本市場。該交易所位於德國法蘭克福，提供人民幣計價之債券、股票、ETF 與 ETF 期貨。而在 2019 年 1 月的第二次中國德國高層財經對話後發布的聯合聲明中，雙方政府一致認同中歐國際交易所的地位，並就跨境證券發行與監管合作、A 股指數衍生品離岸市場建設、資本巿場互聯互通等相關話題達成一系列共識。

在 2020 年 12 月 7 日，Eurex 進一步延長四隻產品的交易時段以覆蓋亞洲時區，包含歐元計價法國 10 年期國債期貨（Euro-OAT），歐元 STOXX® 銀行類股指期貨（EURO STOXX® Banks），STOXX® 歐洲 600 股指期貨和歐洲波動率 VSTOXX® 期貨等，以滿足市場對進一步交易和對沖機會的需求。

如想瞭解更多 Eurex 的產品資訊，請參閱歐洲閱期貨交易所官方網站。

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