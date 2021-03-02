【富蘭克林】富裕迎牛年 富蘭克林新基金發掘波灣債市獨特題材

基金專家富蘭克林證券投顧為國人開創更寬廣的商機，積極延伸投資觸角，廣納世界財富，2/26 獲金管會證期局核准辦理「富蘭克林坦伯頓全球投資系列－波灣富裕債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）」在台募集與銷售業務，該檔為全球極少數僅聚焦投資於波灣富裕國度的債券基金，也是台灣核備唯一的波灣債券型基金，由在地專研中東北非債券的經理團隊操盤管理，貼近市場能即時靈活應對，第一手掌握波灣富裕先機。

存基金存投組 資產配置必納亮點波灣債

富蘭克林為全球債券專家，繼前年引進台灣第一檔境外伊斯蘭債券基金，帶領投資人體會到不同債券資產魅力後，新年伊始，再以富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金），擴大投資範疇與致富版圖，對投資人建立多元而完整的資產配置大有助益。

富蘭克林投顧分析，波灣債市為全球發展最快速的市場之一，特別是歷經 2014 年油價大跌，波灣地區政府從經濟、改革及財政三大面向，積極尋求轉型減輕對能源產業的依賴性，而今成效漸顯，波灣債市值約當歐洲高收益債市規模，隨著政府與企業債市規模擴大，也提供投資人參與該區經濟成長、企業獲利及債息收益的機會。

摩根大通新興市場債券指數亦自 2019 年納入 GCC（波灣阿拉伯國家合作理事會）中的阿拉伯、阿聯、卡達、巴林及科威特五國債券，一舉將波灣債市推向全球投資舞台，可望吸引更多穩定的資金流入。

特別是 2021 年因股市漲多而波動升溫、但中長期前景又看多的氛圍，志在市場波動頻繁的格局中繼續搶佔先機者，富蘭克林建議，可先強化投資組合的防禦力，據統計，相對其他債券種類，波灣債更能不受市場情緒干擾，且以美國十年期公債為例，無論殖利率處於上揚、下滑階段，波灣債皆展現其強韌的防禦性。

前進波灣債先驅 富蘭克林在地管理經驗豐

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）是全球極少數僅專注投資於波灣富裕國度的債券基金，也為台灣核備唯一的波灣債券型基金，經理人莫海迪．柯弗，也是全球伊斯蘭債及中東北非固定收益團隊投資長，而國內第一檔境外伊斯蘭債券基金 - 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金（本基金之配息來源可能為本金），同樣由他帶領的團隊共同管理，並於去年獲得指標年度台灣基金大獎「全球固定收益類」的獎項 *。

富蘭克林投顧表示，兩檔基金皆由在地專研於中東北非債券的經理團隊所操盤，目前研究團隊坐陣於杜拜和印度，在地掌握該區經濟發展脈動和投資機會。經理人莫海迪．柯弗表示，波灣國家的經濟改革政策令人驚艷，例如阿聯政府正努力對抗疫情，待國內醫療體系改善或全球旅遊恢復，即有利於阿聯經濟快速復甦；沙國主權財富基金承諾 2021 年至 2022 年每年將增加 400 億美元的支出以提振當地經濟，考量今年疫苗普及、經濟復甦、政策刺激政策、商品市場反彈情境，有利於波灣國家財政收入，為這些有結構性改革題材的國家增加更多利基。

富蘭克林國民的基金陣容更堅強 APP 行動理財上線拼財富

富蘭克林投顧表示，富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）加入後，總代理的基金陣容已擴增到 56 檔（截至 2021/02/26），積極、穩健與防禦皆備，市場標的涵蓋也更為完整，投資人把握靈活的存基金原則，身處後疫情時代，一樣能悠遊其中，鎖定多元契機，而新基金加入後，不只壯大富蘭克林基金服務陣容，其中固定收益資產再納入聚焦波灣富裕國家的債券基金，可望讓不同屬性投資人因應市場波動或有配息需求時，有多樣選擇。

富蘭克林深耕台灣 30 年，力求基金類型與投資範疇的創新、多樣，提供投資人更簡單便捷的理財管道，在既有的「國民 e 帳戶」、「國民理財機器人」等服務，又加值推出基金行動理財 APP，簡單重點式及圖像化設計，讓投資人輕鬆快速汲取各類市場重點新訊，投資組合建議及精選基金。

為鼓勵數位原生的年輕族群儘早加入理財行列，富蘭克林牛年伊始便祭出好康優惠，即日起立即下載「國民 e 帳戶行動輕理財 APP」，體會基金理財隨身帶著走的好處與便利，同時享有三大好禮，包括享一筆定期定額零手續費限量優惠、下單扣款成功再送紅利 3000 點，及一筆不限投資方式零手續費的優惠。

* 資料來源：指標雜誌，截至 2020/2/20，獎項評選期間截至各頒獎年度前ㄧ年 9 月底止。基金過去績效不代表未來績效之保證；在個別類別擊敗同業者將榮獲「同級最佳獎」，至多有兩名與同級最佳獎得主差距不到 5% 的供應商將獲頒「傑出表現獎」。

新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。

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