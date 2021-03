決戰純網銀 未來金融聚焦數位服務

文.沈安玨 圖.各銀行提供

銀行提供數位帳戶服務已是主流,銀行局副局長林志吉分析,數位帳戶開戶數大幅成長的原因有,銀行透過社群媒體、網路等管道進行宣導,成功吸引年輕族群開戶;跟商家合作提供專屬優惠,如給予紅利點數或現金回饋等;提供用戶優惠回饋,如提供比實體銀行高的存款利率,或跨行轉帳/提款免手續優惠等三大原因。

從各家銀行的大數據中不難看出,目前數位帳戶的主要使用者,都是手機黏著度高的年輕人為主,也是我們說的小資族,重視實質的現金回饋,也有小額投資的觀念與意願,為了服務這塊客群,銀行紛紛推出跨行轉帳 / 提款免手續費次數、存款優惠利率、開戶禮、綁定刷卡現金回饋等優惠,以及提供銅板投資的項目來吸引這些新戶選擇開戶。

未來銀行業的戰場將在於誰能搶先利用大數據分析,透過異業結盟及差異化服務,以及使用者介面、體驗的優化,提供客戶更多符合需求的功能,贏得這波商機。值得注意的是,越來越多消費者重視企業的 ESG、綠色永續發展成果,在在都影響著未來客戶的忠誠度及黏著度。自今年起,純網銀加入金融市場後,銀行業是否會達到鯰魚效應,值得觀察,但可以確定的是,最大贏家將會是消費者。

第一 iLEO 創新滑滑轉帳專利功能

第一銀行 iLEO 數位帳戶現行用戶年齡層平均為三十六歲,其中男性佔 43%,女性占 57%,客群分布以二十至四十四歲的小資上班族為大宗,而 iLEO 數位帳戶用戶數所在地前三名分別為雙北地區、台中市及桃園市。

第一銀行指出,相較於一般實體戶,這些使用者通常較勇於嘗試 APP 上的新功能,並提供使用者體驗意見,給予優化建議。這些客群大部分為小資上班族,因此對於信貸、基金、信用卡、外幣存款及保險等多元性金融商品接受程度普遍較高,也將行動化服務有效深入日常生活中。為了力挺小微企業發展,2020 年 8 月推出「iLEO 獨資企業數位帳戶」,提供事業繁忙的獨資企業主更便捷的開戶管道。

iLEO APP 功能面上,第一銀行首創的「滑滑轉帳」,以拖曳圖示技術進行非約定帳戶轉帳功能,透過結合年輕族群使用手機的習慣,於 2019 年獲得新型專利肯定,且滑滑轉帳因操作介面具特殊性,為保護客戶的視覺感受,更於 2020 年獲得電腦圖形化使用者介面的設計專利殊榮。

第一銀行指出,隨著純網銀的開業及開放銀行逐漸開放,客戶過去使用金融商品的習慣也隨之改變。在這新商業模式下,銀行得思考如何將各家產品內化至消費者的生活日常,並透過大數據、異業結盟及生態圈的概念來充分掌握客戶行為,進而培養客戶忠誠度及產品黏著度。相對地,用戶的資安議題也已經是無法避免的課題,在提供便捷的金融商品服務同時,亦兼顧風險性,將會是各產業需要加強及面臨的問題。

華南 SnY 以減法思維優化使用者介面

目前華南銀行 SnY 數位帳戶用戶男女比例約為 45.7%:54.3%,台、外幣 SnY 帳戶用戶年齡介於二十至四十五歲間的年輕族群佔約 80%,用戶前三名職業別是製造業、批發零售業及金融保險業,所在地前三名則分別為新北市、台北市、高雄市 / 縣。

只要透過手機完成五個簡單步驟,三分鐘即可一併開立華南銀行臺外幣 SnY 帳戶。在 109 年 11 月中升級改版 APP,是首家引入「減法思維」,主動過濾可能會干擾用戶的雜訊,將數位存款帳戶能夠使用的所有功能整合在一個 APP 內,主打「快速收付、聰明消費、輕鬆理財、高規資安」等四大創新特色,並從使用者的角度出發,讓 SnY 用戶能一眼即時掌握自己的帳戶狀況及手續費優惠次數等。

去年大環境因新冠疫情衝擊及金融市場震盪而不穩定,為了提供更即時的資訊分析和資產配置建議,以及自動化通知,華南銀行於 109 年 9 月攜手富蘭克林投顧推出「華南好基智」,用 AI 選基金的智能理財服務,採用「24 小時不間斷地診斷」及「即時再平衡」功能,全天候地呵護客戶財富。

聯邦 New New Bank 2% 高利活儲吸引小資族開戶

聯邦銀行 New New Bank 數位存款帳戶聚焦鎖定年輕世代及小資族群,在全球低息環境下,以 2% 高利活儲及跨行提款、跨行轉帳交易十次免手續費服務,吸引不少年輕客群。二十至三十九歲用戶佔比約逾七成,女性多於男性,用戶所在地以新北市佔比最多,其次是台北市、高雄市。

New New Bank 數位存款帳戶,除既有存款、轉帳、信用卡自動扣繳功能、買賣外幣等帳戶服務外,未來陸續整合各類線上業務,加強業務跨售互導 (包含信用卡、授信、證券、財管等),並推出線上智能客服,以一站式串接金融服務,要讓客戶更便利地線上使用 New New Bank 各項業務。

聯邦銀行為了因應數位化時代來臨,以及面對純網銀陸續開業,將積極發展數位金融服務的串接,強化與 LINE Pay、LINE Pay Money(一卡通) 等策略夥伴合作,並與淡江大學合作「無現金校園」電子支付,打造多元金流服務場域。

兆豐 MegaLite 保持系統開發彈性,即時調整用戶需求

兆豐銀行 MegaLite 數位帳戶中四十歲以下用戶占比近 80%,男女比例將近各半,職業以金融、科技業居多,公教人員次之,用戶所在地最多為新北市、台北市及台中市,集中於主要都會區。

兆豐銀行表示,數位存款帳戶用戶大多已習慣透過自動化管道完成交易,臨櫃辦理金融業務意願較低,大多數用戶有操作同業網銀的交易經驗,同時也較願意嘗試新功能或新服務。至於理財部分,數位帳戶愛好者會主動搜尋理財觀念或工具,往往有自己的想法,與傳統到銀行尋求理專建議的行為模式非常不同。

俟純網銀業者接連開業後,金融業競爭態勢必定更加激烈,兆豐銀行認為,銀行應保持系統開發的彈性,以因應法規隨環境需求開放時,可快速提供符合客戶需求的數位服務。

遠銀 Bankee 首創 P2P、HR FinTech 生態圈

遠東商銀 Bankee 用戶年齡集中在三十九歲以下,佔比約 65%,男女比各半,用戶職業別以製造業最多,其次為自由業、公營事業及批發、零售業,用戶所在地以雙北市為主,集中在主要都會區,六都即佔了 80% 的用戶。

遠東商銀數位金融事業群副總經理戴松志提出,數位存款帳戶的多角化應用應被強化,並認為銀行業未來發展有以 BaaP、BaaS 嵌入式金融打造銀行帶著走的金融服務,以及攜手新創科技、新創平台,透過數位「社群」力量,為數位原住民開發創新、具差異性的服務,創造產業新價值,共同擴大社群金融生態圈的數民經濟兩大主軸。

目前,遠東商銀 Bankee 社群銀行掌握兩大趨勢,運用 Bankee 數位存款帳戶,打造全台第一個 P2P 生態圈,提供企業、投資人金流代收/付服務,使金流直接在轉入和轉出的帳號間移轉,避免平台不當使用資金的風險。以及全台首創的 HR FinTech 生態圈,將觸角延伸到辦公室金融,把日常人事管理及員工福利數位化,簡化開戶、設定計薪撥款等程序,解決新創公司、中小企業人力精簡、人資人力不足的問題。

未來,遠東商銀將以 Bankee 社群銀行為核心,用數位帳戶「圈」住死忠粉絲,達成「Banking in your hand, anytime, anywhere」的目標。

來源:《理財周刊》1071 期

更多精彩內容請至 《理財周刊》