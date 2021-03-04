【永豐期貨】電子權值股疲軟 台股失守萬六關卡及月線

期貨走勢

台指期週四下跌 257 點至 15922 點。價差方面，台指期轉為正價差 15.59 點，電子期逆價差縮至 - 0.66 點，金融期轉為正價差 1.5 點。現貨部分，三大法人賣超 551.99 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 301 口至 - 12575 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少 1211 口至 - 23750 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 1278 口至 - 8675 口。

週三美國公債再度重挫，長天期債券殖利率跳升至本週高點，而在油價上漲帶動下，五年期美債平衡通膨率突破 2.5%，是 2008 年來首見，美國四大指數全面下跌，道瓊下跌 0.39%，標普 500 下跌 1.31%，那斯達克下跌 2.7%，費半指數下跌 3.11%。台股今天開低走低，盤中崩跌逾 350 點，最低來到 15840 點，跌破月線支撐，加權指數終場大跌 1.88%，收 15906 點，外資賣超 525 億元。權值股來看，台積電大跌 3.38%，收最低點 601 元，聯電失守 50 元關卡，下跌 5.49%，收 49.05 元，聯發科則有逾 3% 的跌幅，跌破 900 元關卡，下跌集中在電子權值股，八大類股中僅造紙、營建類股上漲。美股科技股的跌勢造成台股承壓，短期可留意月線是否有撐，而昨天量縮上漲視為賣壓減緩的反彈，今天少數上漲的股票多為低基期，非電子股，大盤短期波動較大，投資人宜做好停損停利。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17000 點，賣權未平倉最大量集中在 15000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.35 降至 1.24。VIX 指數上漲 1.67 至 25.38。整體選擇權籌碼面有利空方。 (永豐期貨研調)



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