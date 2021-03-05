股債雙殺！鮑爾演說引爆市場動盪

週四 (4 日) 鮑爾演說似乎沒有讓投資人滿意，過去幾週債市拋售潮引起了他的注意，Fed 不會坐視不管，但鮑爾並未提任何具體措施，引爆市場動盪，美股挫跌、美債殖利率跳升。

鮑爾上周表示歡迎長期美債殖利率上升後，週四鮑爾於《華爾街日報》網路研討會上發表不同的言論。鮑爾稱：「我擔心市場的無序狀態或金融環境的持續緊縮會威脅到 Fed 實現目標。」

市場擔心拜登推出的 1.9 兆美元財政刺激計劃將使經濟過熱並導致通膨。

鮑爾回應，隨著經濟復甦，通膨率可能會上升，但這將是暫時的，這些壓力可能不足以刺激 Fed 升息。

鮑爾提到，Fed 耐心接受更高通膨，這可能是一次性的效應，而不是逐年延續的物價增長。

鮑爾還提到，目前前瞻指引非常具體。「這是經濟幾乎完全復甦的景象。這將需要一些時間。」

然而，鮑爾重申 Fed 離實現最大就業率和穩定 2％ 通膨的目標還有很長的路要走。目前政策立場適當，如果情況發生實質性變化，Fed 準備使用它所擁有的工具來促進實現目標。

市場對鮑爾演說反映消極，美股道瓊指數應聲下跌逾 500 點，十年期美債殖利率漲逾 7 個基點，穿升 1.55%，恐慌指數 VIX 漲逾 12%。

FHN Financial 首席經濟學家 Christopher Low 表示，市場對鮑爾的反應，包括長期殖利率上升，可能反映出人們對 Fed 如何運作的困惑。一些人曾認為，鮑爾今天將承諾採取政策行動，特別是延長 Fed 資產組合的期限。

Christopher Low 稱，但鮑爾絕不會在企業贊助的活動上宣布扭曲操作 (operation twist)，尤其是在 FOMC 會議召開的前 2 周。

聯準會將於 3 月 16-17 日召開例行會議，此前 Fed 官員將保持靜默，不會發表任何公開講話。