〈能源盤後〉OPEC+意外延續減產限制 WTI原油大漲4%登2019年來最高收盤價

週四 (4 日) 交易，原油期貨價格上漲，WTI 原油期貨登上 2019 年以來最高收盤價，係因 OPEC + 決定將現行減產措施延續實施至 4 月底。

OPEC + 批准了將 3 月生產量限制套用至 4 月，但因「持續的季節性消費模式」而允許俄羅斯和哈薩克分別增產 13 萬桶 / 日和 2 萬桶 / 日。

沙烏地阿拉伯也延長實施自願減產 100 萬桶 / 日的承諾至 4 月底 (原僅承諾至 3 月底)。

在新聞發布會上，沙烏地阿拉伯能源部長 Abdulaziz bin Salman 王儲表示，沙烏地阿拉伯將「逐步階段性地取消」其減產 100 萬桶 / 日的做法。

「我們不會很快也不會急匆匆的，我們會很謹慎。我們減產是因為自願如此，所以撤除減產行動也會按意願決定。」

4 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 2.55 美元或 4.2%，收每桶 63.83 美元，創 2019 年 4 月 30 日以來最前月契約的最高收盤價。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.67 美元或 4.2%，收每桶 66.74 美元，為 2 月 25 日以來最高點。

Kopernik Global Investors 研究主管 Alissa Corcoran 表示，「短期石油需求很難預測，所以也很難說 OPEC + 做的決定是否正確。然而，如果石油價格因為供應緊繃而上漲，其他石油生產商可能會填補這一空缺。」

Wood Mackenzie 宏觀石油部門副總裁 Ann-Louise Hittle 表示，「有鑑於週四的產量決議，OPEC + 顯然已決定對需求復甦採取謹慎的態度。但是，要等到庫存消耗的強勁跡象，意味在跡象出現時，價格早就較目前水準上漲了。」

Wood Mackenzie 預期今年全球需求將較去年增加 630 萬桶 / 日，也預期 4 月時 Brent 原油價格朝 70 至 75 美元方向上升，假設 OPEC + 並未在該月增產，除了俄羅斯和哈薩克以外。

「風險在於，油價上漲將挫傷初步的全球復甦，但沙烏地阿拉伯能源部長堅持 OPEC + 必須留意需求上升的具體跡象，才能開展生產工作。」

儘管 EIA 週三公布上週美國原油庫存大增 2160 萬桶，但當日原油價格仍大漲，而汽油和蒸餾油庫存則因 2 月中旬的極寒氣溫，煉油廠活動中斷，所以庫存大降。

其他能源商品價格

4 月交割的汽油期貨價格上漲 2.4%，收每加侖 1.9979 美元，為最前月契約價自 2019 年 7 月 10 日以降最高收盤價。

4 月交割的熱燃油期貨價格上升 3.3%，收每加侖 1.896 美元。

4 月交割的天然氣期貨價格下跌 2.5%，收每百萬 Btu 2.746 美元。

EIA 週四公布，上週 (2/26 止) 國內天然氣供應量下降 980 億立方英呎。標普全球普氏調查顯示，分析師預期上週 (2/26 止)，天然氣供應量減少 1370 億立方英呎。