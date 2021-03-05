人大開幕 中國今年經濟成長目標6%以上

周五 (5 日) 中國人大會議在中國公布「政府工作報告」下正式揭開序幕。會上中國國務院總理李克強表示，今年政府對 GDP 成長目標為 6% 以上；CPI 上漲約 3%；城鎮新增就業 1100 萬人以上，城鎮調查失業率約 5.5%。

李克強表示總體政策要繼續為市場紓困，保持必要援助力道，政策不急轉彎，根據形勢變化適時調整，進一步鞏固經濟基本盤。

今年中國赤字率訂在約 3.2%，較去年有所下滑，且不再發行抗疫特別公債。此外建立常態化財政資金直達機制並擴大範圍，將 2.8 兆人民幣的中央財政資金納入直達機制、規模會明顯超出去年。

(圖片: AFP)

李克強稱今年中國研發經費投入的年均成長率會達 7% 以上，推動產業鏈現代化，保持製造業比重穩定，並推動傳統基礎設施和新型基礎設施建設，加速數位化發展，打造數位經濟新優勢，營造良好數位生態圈，建設數位中國。

而在金融市場方面，改善金融風險處置工作機制，堅決守住不發生系統性風險的底線，金融機構要堅守服務實體經濟的本分。股市則是穩定推動註冊制改革，使退市機制常態化。強化金融控股公司和金融科技監管，確保金融創新在審慎監管的前提下進行。

至於節能與乾淨能源方面，紮實做好碳達峰、碳中和各項工作。制定 2030 年前碳排放達峰的行動方案。優化產業結構和能源結構。穩定增加汽車、家電等大宗消費，增加停車場、充電樁、換電站等設施，加速建設動力電池回收系統。

在房地產方面再度強調房子是用來住的、不是用來炒的定位，穩地價、穩房價、穩預期；解決好大城市房市供需缺口問題，發展長期租賃機制，降低租賃住房稅費負擔，努力幫助新市民、青年人等減輕住的困難。

創新與科技方面則是執行關鍵核心技術突破的方針，推動「科技創新 2030－重大項目」，加強產業鏈、供應鏈自主生產能力；擴大 5G 網路和千兆光纖網路建設，豐富科技應用場景。

至於對外關係方面，在相互尊重基礎上，推動中美平等互利經貿關係發展。中國願與世界各國擴大相互開放，實現互利共贏。今年將進一步縮減外資准入負面清單，推動服務業有秩序的開放。

