美國審核慢 中芯取得大量半導體設備許可時間再拉長

周五（5 日）《路透社》報導指出，根據消息人士稱，儘管全球晶片供應不足導致晶片供需缺口擴大，但美國政府在核准科林研發 (Lam Research)(LRCX-US) 和應材 (Applied Materials)(AMAT-US) 等美國半導體設備廠向中芯 (SMIC)(981-HK) 出貨的許可，進度仍然相當緩慢。

消息人士指出，美國供應商仍未取得總價約 50 億美元零組件出口的大部分許可，雖然已有不少企業在中芯被列入黑名單後不久就開始申請出口許可證。以現有資料顯示有些產品已同意放行，包含近期放行的少數昂貴半導體設備出貨許可。

消息人士又指，由於美國官員詢問相關申請的後續問題，美方要求廠商回應出口的零組件是不是能被轉用於生產 10 nm 或更小尺寸的產品，因此相關的問題導致許可證的發放被擱置。

(圖片: AFP)

至於目前全球晶片短缺，有市場分析與中芯晶片供應不足有關，美國商務部官員否認中芯的禁令是導致晶片短缺的可能性，並指出晶片短缺與成熟製程有關，而中芯被限制的則是先進製程。

對於許可被延長的消息，科林研發發言人表示：「出口申謮仍在進行中，尚未收到回應。」

應材的財務長在 2 月 18 日的電話會議上表示，其在未來營運預測中未假設許可會通過。

中芯則沒有回應相關消息，中芯只強調公司產品只為民間和商業用途，與中國軍方沒有任何關係。

中芯兩大半導體設備來源，應材和科林研發送出了多次出貨中芯的許可申請，但業內消息人士表示，大部分申請都還在流程中。

另一家半導體先進材料供應商 Entegris 的發言人說，公司已提交 10 份出售給中芯的申請書，並在過去一周內取得第一份放行許可證。

