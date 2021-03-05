〈財報〉小金雞Athleta帶頭衝  Gap今年營收看增近20% 盤後漲逾3%

Gap 周四 (4 日) 公布去年第 4 季獲利優於預期，並預估今年銷售將恢復成長，最高增加近 20%，主因旗下品牌 Athleta 銷售可望在未來兩年成長一倍，且新冠疫苗大規模施打有助推升門市顧客流量，盤後股價應聲勁揚 3.6%。

Gap 在止於 1 月 30 日的一季轉虧為盈，淨利 2.34 億美元，剔除部分項目的每股盈餘 0.28 美元，較路孚特（Refinitiv）分析師預估高 0.1 美元。淨營收下滑約 5% 至 4.42 億美元，遜於分析師所估的 46.6 億美元。

Gap 預估，2021 年度淨營收將成長中偏高的十位數 14% 至 19%，每股獲利介於 1.20 至 1.35 美元。

民眾在疫情期間改變生活型態在家工作或上課，平價服飾品牌 Old Navy 與運動服飾品牌 Athleta 成為新寵。Athleta 執行長 Sonia Syngal 表示，去年第 4 季的銷售飆升 29% 至逾 10 美元，預計 2023 年之前營收將達到 20 億美元。

她補充說：「我們從未像現在這樣對 Athleta 的未來充滿信心。」

Gap 今年 2 月為因應線上顧客訂單，斥資 1.4 億美元強化物流配送網絡，帶動本季線上營收激增 49%。

Gap 目前計畫在 2021 會計年度增設 30 至 40 家的 Old Navy 門市，以及 20 至 30 家的 Athleta 門市，同時關閉約 100 家的 Gap 與 Banana Republic 門市。不過在早在新冠疫情爆發前，Gap 已關閉部分營運不佳的 Gap 與 Banana Republic 門市。