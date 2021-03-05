侵權案逆轉 大立光與先進光專利訴訟全數和解

大立光 (3008-TW) 控告先進光 (3362-TW) 涉侵害智慧財產權訴訟，大立光月底採取強硬的新動作，不過雙方今 (5) 日公告，大立光與先進光在昨 (4) 日達成和解。目前大立光只剩對惠普的筆電鏡頭專利權訴訟仍在進行中。

大立光與先進光專利訴訟達成全和解後，先進光股價今天早盤跳空漲停鎖住 42.15 元。

大立光依智慧財產法院二審判決，控告先進光涉及侵害大立光 8 項專利權，求償 15.22 億元，日前更對先進光債權提起執行假扣押

大立光執行長林恩平對保護本身智財權一向維持強硬態度，先前控告侵害專利權的對象包括玉晶光 (3406-TW)、先進光及新鉅科 (3630-TW) 及韓國三星公司等，控告對象並一度擴及美國使用筆電鏡頭等筆電品牌公司。

在昨日大立光與先進光就專利侵權訴訟案達成和解後，大立光與台灣光學元件廠商及三星的訴訟全數和解，目前只剩與 HP 的專利權訴訟仍在進行中。

大立光與先進光雙方達成和解後，簽訂保密和解契約書，大立光全數撤回對先進光包括在智慧產財權法院、台中地院的侵權訴訟案，大立光指出，透過假扣押手段造成遭控方資金流不順而影響正常營運，非大立光本意，主要在要求先進光電正面面對此法律事件。先進光也展現和解誠意，加上考量顧及先進光股東、員工生計，因此達成雙方和解。先進光遭大立光控訴的侵害智慧財產權官司分兩部分，第一是先進光被大立光控告侵害 8 項專利權官司，2017 年 12 月 6 日智慧財產法院判決，先進光需賠償大立光 15.22 億元，近日完成二審判決確定維持原判。隨後，大立光進一步對先進光控告違反著作權法，對先進光及 6 名員工提起刑事附帶民事求償 140 億元訴訟，台中地院先前僅判決對先進光處以 60 萬元罰金，至於大立光要求附帶 140 億元賠償，地方法院予以駁回。