投資比特幣獲利 這種情況下要稅

在名人加持下，推升比特幣近期價格水漲船高，部分資金更轉進比特幣 ETF，但會計師提醒，綜合所得稅是採申報制，因此如果交易幣特幣而產生所得，可能會被歸類為財產交易所得，須納入申報。

由於比特幣、以太幣等加密貨幣被認定為數位形式的商品，與法定貨幣有所區別，隨著交易產生，也會有課稅問題。

KPMG 安侯建業聯合會計師事務所執業會計師游雅絜表示，民眾交易比特幣所如有交易所得，可能會被歸類為財產交易所得，須納入申報；反之，若有交易損失，則根據所得稅法規定，檢具資料符合規定者，每年度扣除額，以不超過當年度申報之財產交易之所得為限。

游雅絜指出，當年度無財產交易所得可以扣除，或是扣除不足者，得於以後三年度之財產交易所得扣除，計算後，併計其他各類所得並依規定減除扣除額後，按綜合所得淨額所適用之綜合所得稅率 5%、12%、20%、30% 或 40% 累進稅率計算應納稅額。

游雅絜補充，如果是投資比特幣 ETF，以現在風行的 GBTC (Grayscale Bitcoin Trust) 為例，由於交易市場都在海外，民眾如果有交易所得，應列為海外所得，併同其他的海外所得，如果金額超過 100 萬元，就須列入個人基本所得額申報。

但如果是交易損失，則屬於海外「財產交易損失」，可自當年度海外之「財產交易所得」扣除，扣除數額以不超過當年度的財產交易所得為限，計算後併計綜合所得淨額及各項基本所得額並扣除 670 萬元後，按 20% 計算個人基本稅額。