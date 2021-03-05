〈東森結盟晶華〉晶華新品牌亮相 將進駐東森媒體園區

東森集團總裁王令麟和晶華國際酒店集團 (2707TW) 董事長潘思亮今 (5) 日共同宣布，首度跨界進行策略結盟合作，晶華將為東森量身打造全新品牌「Silks X 晶英薈旅」，預計 2025 年進駐東森林口總部大樓。

王令麟表示，飯店估計共將斥資約 10 億元，規劃 200 間客房，並設有中西餐廳和 1100 坪大型宴會場地，潘思亮則表示，晶英薈旅將挑戰新北最高房價，定位新北第一。

東森規劃由集團旗下新興事業「東森直消電商 ecKare」出資 15 億元，成立東森國際酒店公司，並委託晶華進行飯店和餐飲的服務管理， 目前內部規劃以 26-33 層做為晶英薈旅的商務旅館樓面。

王令麟進一步說明，未來集團總部興建完成後，樓高 180 公尺，立足於林口台地 250 公尺，Silks X 晶英薈旅將成為台灣經營酒店的最高位置，預計 2025 年投入營運，而屆時集團全零售體系可達 2200 億元，並達到百萬名經銷體系規模，深信此地標將成為繼台北 101 之後的台灣驕傲。

王令麟強調，晶華是從打從心底的首選合作酒店業者，但雙方也耗時 4 個多月討論，不僅是硬體好，軟服務也必須對國際觀光客留下深刻服務。

潘思亮則指出，接到東森的合作案時旗下尚無合適的品牌，晶英薈旅 (SILK X) 不同於過去晶華品牌一向以在地文化和國際化為主，是為東森量身打造的新品牌，也是從疫情中醞釀出來，代表疫情後的未來、數位世界。

潘思亮表示，在疫情後，晶華重新思考疫情對社會造成的劇變，尤其是旅遊業，因此，必須逐漸往跨界、休閒和商旅方向去思考，以 BMW 為例，旗下麗晶對應的是大 7 系列，晶英為 5 系列，捷絲旅為 BMW 代理的 MINI，而新推出的晶英薈旅則定位為休旅 X 系列。