Posco賺翻！花2.8億買的鋰礦鹽湖現值320億美元

南韓《朝鮮日報》週五 (5 日) 報導，南韓鋼鐵大廠浦項鋼鐵 (POSCO)(005490-KR) 在 2018 年花費 2.8 億美元所買下的阿根廷鹽湖，其鋰礦採礦權的價值若以目前鋰金屬行情推算，1350 萬公噸的鋰金屬蘊藏量價值高達 320 億美元，是當初採礦權購買成本的一百倍以上。

浦項鋼鐵在週四 (4 日) 表示，美國顧問公司 Montgomery&Associates 於去年年底實施的探勘結果發現，阿根廷北部 Hombre Muerto 鹽湖的鋰礦蘊藏量高達 1350 萬公噸，是原先所預估 220 萬公噸的 6 倍之多，外加目前鋰金屬的行情高漲，才會出現如此結果。

浦項鋼鐵表示，1350 萬公噸的鋰金屬，足以應付 3.7 億輛電動車的鋰電池所需。

由於鋰金屬是製作鋰電池的重要材料，加上目前鋰電池的需求增加，該礦場的價值很可能進一步上揚。

對 2010 年起投資鋰礦等資源的浦項鋼鐵來說，這筆投資就如同中樂透，得到的回報已經超越公司市值。

KOSPI 南韓綜合指數週四收盤下跌 1.28%，不過浦項鋼鐵集團旗下公司股價逆勢上漲，Posco M-Tech(009520-KR) 收在每股 8720 韓元、大漲 29.96%，Posco(005490-KR) 收在每股 309000 韓元，上揚 3.34%。另外 Posco Chemical(003670-KR) 上揚 1.6%，Posco ICT(022100-KR) 上揚 5.96%，Posco C&C(058430-KR) 上揚 1.66%。