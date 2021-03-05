瑞昱2月營收70.27億元 年增38% 創同期新高

網通晶片大廠瑞昱 (2379-TW) 今 (5) 日公布 2 月營收 70.27 億元，月減 14.9%，年增 37.59%，累計前 2 月營收 152.85 億元，年增 45.61%；由於春節工作天數減少，客戶拉貨力道漸緩，瑞昱 2 月營收較上月減少，但較去年同期仍明顯增長，創下同期新高。

瑞昱指出，目前客戶下單非常踴躍、需求穩健，預期消費性產品等上半年未被滿足的需求，將延續到下半年，短期內將維持低庫存水位，且越缺貨、客戶追單的情況就越多。

細分各產品線，瑞昱看好，今年居家辦公、遠距學習等應用，對網路需求持續增加，乙太網路、交換器、無線網路與藍牙晶片產品都會成長；其中，無線藍牙耳機去年表現不如預期，今年在主動抗噪 (ANC) 滲透率提升下，將帶來新成長空間。

外資預期，由於 Wi-Fi 6 去年在 PC 與 NB 的滲透率低於 20%，路由器則低於 15%，今年均將超過 30%，且 WiFi 6 銷售單價為 WiFi 5 的兩倍，產品結構可望量價俱增。

不過，受面板與 DRAM 價格上升影響，以及全球電視市場出貨量下滑，瑞昱估今年電視晶片營收將持平去年。