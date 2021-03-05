Fed關注氣候風險 帶動ESG投資續增溫

在疫苗施打及財政政策消息陸續釋出後，市場情緒暫時轉向觀望，ESG 債券指數 * 及股票指數 **2021 年 1 月份呈現窄幅變動。柏瑞投信表示，自美國總統拜登上任以來，美國政策發生許多明顯轉變，其中美國聯準會 (Fed) 應對氣候變化的方式就是其中之一。在 Fed 開始關注氣候變遷議題後，2021 年的 ESG 投資熱度將持續增溫。

在拜登贏得大選不久後，對氣候變遷等議題沉默多年的 Fed，也開始將氣候問題放在中心位置，更加明確地發表有關氣候風險及如何採取行動的言論。Fed 不僅強調氣候變遷是對金融穩定的威脅，並加入了綠色金融系統網絡 (Network for Greening Financial System，NGFS)，該組織為支持《巴黎氣候協定》的中央銀行所組成，旨在增強金融系統風險管理的角色，截至 2021/2/15，共有 83 個成員。

柏瑞投信指出，Fed 口徑的轉變及加入 NGFS 的行動，可以說相當具指標性意義，也意味著氣候變遷等 ESG 議題的發展已經勢不可擋，未來企業受到的監管將會越來越多，而 ESG 做不好的企業也可能因此遭到經營壓力。

柏瑞投信 2021 年 1 月「洞悉 ESG」報告指出，Fed 維持貨幣政策的寬鬆立場明確，現在還不是討論關於縮減資產購買力道的時候，整體資金寬鬆的環境在短期內不易改變。此外，目前就業市場壓力猶存，通膨增速依然溫和，提供 Fed 維持寬鬆貨幣的空間。

投資人積極擁抱 ESG 資產

不過，新冠疫情對企業營運的影響仍在，1 月份 ESG 債券指數成分發行人信評被調降家數多於調升家數。然而，隨著疫苗問世接種、經濟解封、ESG 企業獲利展望趨於樂觀，全球 ESG 股票指數獲利增速有望於 2021 年強力彈升。

另方面，ESG 債券市場供給持續增加。根據 Bloomberg 統計，2021 年 1 月份全球 ESG 企業債券指數未償金額上升，成分債券檔數維持 12,000 檔；全球 ESG 高收益債券指數未償金額及債券檔數皆較上月增加，顯示投資人積極擁抱 ESG 資產，並且追逐優質收益來源。

柏瑞 ESG 量化多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人江仲弘表示，雖然歷經去年的蓬勃發展，但 ESG 資產的投資魅力依然不減，在拜登政府將在氣候變遷等永續議題投入更多心力，有望加速 ESG 投資的發展下，市場資金持續流入全球 ESG 股票及債券 ETF。

而在低利環境持續，資金追逐收益帶動下，預期 ESG 企業債指數信用利差 *** 尚有收斂空間，而 ESG 股票料將還能享有更為充沛的資金動能。

柏瑞 ESG 量化多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人江仲弘指出，截至 1 月底，基金整體投資比重為 92.04%，其中債券比重為 63.53%，股票占比 27.99%。投組產業配置以金融業為主，為 28.12%，循環性消費次之，占比為 15.50%。不過，所有配置將隨市況而改變，並須留意 ESG 股債市場仍有波動風險。

2021 年 1 月「洞悉 ESG」報告觀察面向之說明

資料來源：Bloomberg，柏瑞投信整理，2021/1。圖文僅供參考，本公司未藉此做任何徵求、推薦及獲利之保證。

* 全文所指 ESG 企業債指數之價格、殖利率、利差，皆以彭博巴克萊 MSCI 全球企業社會責任債券指數為例，2021 年 1 月下跌 0.8%。非本基金績效指標。

** 全文所指 ESG 股票指數，以 MSCI 世界股票 ESG Leaders 指數為例，2021 年 1 月漲幅 0.1%。非本基金績效指標。 ***ESG 企業債券指數利差於 2021/1/29 為 97 個基本點。

《註》

柏瑞投信於 2020 年 1 月率先在台灣推出首檔以「ESG 因子 + 量化策略」的全球投資級債券基金 - 柏瑞 ESG 量化債券基金（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金），受到國內投資人歡迎，也開啟了台灣「ESG 投資」的新風潮，本基金規模為新台幣 234 億元 ****。2020 年 11 月推出第二檔 ESG 主題基金 - 柏瑞 ESG 量化多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，再度受到青睞，本基金規模為新台幣 94 億元 ****。

由於 ESG 對國人而言屬新型態金融概念，投資需求愈來愈高，柏瑞投信為使市場投資人能深入了解 ESG 債市情況，自 2020 年 7 月開始，每月發布「洞悉 ESG」報告，從總體經濟、貨幣政策、財務體質、新債發行、資金面及評價面，共六個面向回顧 ESG 整體市況，並從 2020 年 12 月開始新增 ESG 高收益債的資料，以及新增與 ESG 股票相關的數據 (如指數表現、企業獲利、資金流向及本益比等)，並提出分析與建議，期待能教育投資人，建全 ESG 投資意識。

**** 資料來源：投信投顧公會，截至 2021/1/31。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之高收益債券基金亦得投資於美國 Rule 144A 債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。

人民幣別之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響此類投資人之投資效益，故投資人民幣基金存在人民幣貨幣風險。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當該外幣計價之幣別相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。基金投資涉及新興市場部位，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動配息金額取決於經理公司，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及由本金支出的部份可能導致原始投資金額減損，基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息組成項目揭露於本公司網站。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 ×100%」，年化配息率為估算值」。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。本基金經金管會核准或同意生效，惟並不表示絕無風險。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用及反稀釋費) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前述網站查詢。上述觀點為投資團隊的意見，可能隨時變動，僅供說明用途。基金過去績效不代表未來績效之保證。風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。(TM110069)