智擎與法廠終止亞太授權合約 可獲3.5億元補償金

智擎 (4162-TW) 今 (5) 日公告，與法國公司 Nanobiotix 終止用於輔助放射腫瘤治療藥物 PEP503 的亞太地區獨家授權合作契約，智擎將可獲得 1250 萬美元 (約新台幣 3.5 億元) 里程碑補償金。

智擎 2012 年 8 月取得法國 Nanobiotix 開發的 PEP503 亞太地區開發與商業化授權，PEP503 除用於治療軟組織肉瘤外，雙方更合作擴大開發其它適應症，如頭頸癌、肝癌、直腸癌、攝護腺癌及非小細胞肺癌等。

智擎表示，去年 11 月 20 日被 Nanobiotix 通知，嚴重違反獨家授權合作契約部份規定，並於去年 12 月 1 日回應 Nanobiotix，主張沒有任何違約情事且 Nanobiotix 有多項違約事實發生。雙方多次討論後，終止獨家授權合作契約。

智擎指出，Nanobiotix 將分階段支付 1250 萬美元里程碑補償金，以及未來藥品的淨銷售額權利金；智擎則將把藥品在亞太地區的發展及商品化等獨家權利，回饋授權 Nanobiotix。

智擎強調，雙方終止合作關係不影響公司在新藥發展上的努力及投入，並期待 Nanobiotix 能加快 PEP503 未來在全球商品化的速度。智擎後續將加速引進新產品授權專案，強化產品線。

PEP503 是奈米結晶性的鉿氧化物，屬於全球首創產品，可透過提升放射線療效破壞腫瘤細胞，達到局部治療目的，並藉由提高免疫細胞對腫瘤的攻擊力來殺死轉移癌細胞。