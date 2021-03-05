超微Radeon RX 6700 XT顯卡3月下旬上市 台主板廠Q2營運加溫

超微 (AMD-US) 宣布推出最新 AMD Radeon RX 6700 XT 顯示卡，強化玩家遊戲體驗，新品也預計 3 月下旬正式上市，台廠中包含華擎 (3515-TW)、華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW)、撼訊 (6150-TW) 都入列首波發售品牌廠，第 2 季營運可望再添動能。

超微表示，AMD Radeon RX 6700 XT 顯示卡採用 7 奈米製程技術、AMD RDNA 2 遊戲架構，提供 96MB 效能 AMD Infinity Cache 技術、12GB 高速 GDDR6 記憶體等技術，可望滿足現代 1440p 高更新率遊戲需求，整體效能也較前一代顯示卡提升 2 倍。

華擎、華碩、技嘉、微星、撼訊等都是超微供應商，隨著超微新品上架，營運可望受惠，超微也指出，預計將有逾 40 家系統製造商與 OEM 廠商推出搭載 Radeon RX 6700 XT 的高效能桌上型 PC，其中，惠普 (HP-US) 旗下兩款桌上型遊戲系統 HP OMEN 25L 與 30L，將搭載 AMD Radeon RX 6700 XT 顯示卡、AMD Ryzen 5000 系列桌上型處理器。

超微新款顯示卡 AMD Radeon RX 6700 XT 建議售價為 479 美元起。

不讓超微專美於前，輝達 (NVDA-US) 日前調整產品定位，2 月底推出的 GeForce RTX 3060 GPU 鎖定遊戲玩家需求，同時也推挖礦產品線 NVIDIA CMP (加密貨幣挖礦處理器)，滿足不同市場需求，也有助台廠營運動能升溫。