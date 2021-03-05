台積電校園徵才本周起跑 今年預計招募近9000名人才

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)2021 年校園徵才系列活動本週啟動，今 (5) 日在台大舉行今年首場自辦校園徵才說明會，為因應業務成長與技術開發需求，台積電今年預計招募近 9000 名新進同仁，徵才人數較去年的 8000 人大增 12.5%。

台積電今年除深入大學校園舉辦徵才說明會外，也同時舉辦校內面談會，預估將有逾 3000 名學子參加說明會。

台積電在新竹、台中、台南皆有人才需求，歡迎電子、電機、光電、機械、物理、材料、化工、化學、資工、資管、工工、工管、財會、管理、心理、人力資源、勞工關係等科系，碩、博士應屆畢業生，及具備相關工作經驗的人才加入，尤其歡迎對半導體具高度熱忱，並具備良好英文能力的人才。

台積電今日於台灣大學舉行今年首場自辦校園徵才說明會，預計 3 月及 4 月將自辦共 10 場校園徵才說明會，除台大，還包括陽明交大、清華、中央、中原、元智、逢甲、淡江、高科大、以及雲科大，同時也將參加中山、成大、台科大等 8 場校辦徵才說明會。

此外，台積電預計於台灣大學 (3 月 15 日)、陽明交通大學與清華大學 (3 月 18 日，合辦)，及成功大學 (3 月 19 日)，分別舉辦 3 場校內面談會。

除校園徵才活動，台積電「DNA 暑期實習積因計畫」也熱烈招募中，即日起至 4 月 16 日同步開放申請，鼓勵學生參與專案累積實戰經驗，實習表現優異者，將有機會獲得正職預聘。

台積電更預計下半年再次啟動活潑並具有彈性的「預辦登積」行動面談專車校園巡迴活動，去年 9 月底開始，台積電首此以校園行動面談專車陸續進入台大、成大、清大、交大、中央、中山等學校，進行研發替代役暨預聘面談活動，招募新血。

