布局車用晶片 傳三星電子和現代汽車有望合作

隨著半導體晶片在全球市場中持續短缺，車用晶片也因此吃緊，對汽車業的生產造成衝擊。有報導指出，南韓半導體大廠三星電子 (Samsung) 和現代汽車 (Hyundai) 有望在車用晶片領域中進行合作，以減低對晶片進口的依賴。

市場研究公司 IHS Markit 在一月份曾表示，全球晶片持續短缺很可能就會導致今年第一季全球汽車產量減少 67.2 萬輛。

目前，南韓是半導體業的製造大國，但是在全球汽車晶片市場中的可見度並不多，南韓當地汽車製造商完全依賴進口的車用晶片，主因是車用晶片要求特別高的安全性，並且從一開始就需要針對不同的車輛進行客製化，意味著開發門檻較高且更為耗時。

實際上，車用晶片市場對於晶片製造商來說吸引力並不高，是因為該市場生產訂單數量和毛利仍然很低。然而，隨著綠能汽車和自動駕駛技術的發展，全球車用半導體市場正在迅速增長。數據顯示，從 2021 年到 2026 年，車用半導體市場規模有望從 450 億美元增長到 676 億美元。

對此，三星電子副董事長李在鎔和現代汽車集團董事長鄭義宣，在去年五月和七月份就已經針對車用方面的合作進行了討論。此外，南韓產業通商資源部也在 3 月 4 日成立了一個協商小組，以推動包括三星電子和現代汽車在內的多家公司可以更好地在新興產業中進行合作。諮詢小組將在研發，項目啟動、設施和設備等方面提供協助，詳細計劃預期將很快公布。