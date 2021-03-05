志聖去年稅後純益年增逾4成 EPS 2.94元 擬配股利2.7元

設備廠志聖 (2467-TW) 公布 2020 年全年財報，稅後純益為 4.39 億元，年增 40.45%，每股純益 2.94 元，志聖董事會並決議去年盈餘每股擬配發 2.5 元現金及 0.2 元股票股利，以志聖昨日收盤價 44.95 元計算，現金殖利率 5.56%。

志聖股利案將提交 5 月 25 日的股東會決議。志聖去年第四季稅後純益 1.4 億元，季增 6.87%，年增 2.18 倍，累計 2020 年全年稅後純益 4.39 億元，年增 39.93%，每股純益為 2.94 元。

志聖 2020 年第四季營收 13.44 億元，創 8 季以來新高，季增 25.82%，年增 25.61%，全年營收為 40.86 億元，毛利率 37.87%，年增 9.29 個百分點。

志聖 2020 年來自面板訂單佔營收比重 37 %，2021 年將下降到 35 %，2020 年 PCB 設備占營收 45%，2021 年預估在 40-45%。至於半導體設備，2021 年需求及業績都將較 2020 年成長 50 %。

志聖董事長梁茂生指出，目前在手訂單增加，2021 年營收、獲利都將成長，半導體設備更好，需求、業績估都將比 2020 年明顯成長 50 %。