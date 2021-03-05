台積電600元失而復得 台股跌51點收15855點 周線連二黑

美債殖利率攀升，美國科技股持續遭拋售，四大指數全面下挫，台股今 (5) 日也難逃殺機，早盤狂挫 270 點，電子權值股倒地，指數一度回測 15600 點，但隨著低接買盤進場，跌勢逐漸收斂，台積電 600 元關卡失而復得，但指數終場仍下跌 51.18 點，收在 15855.23 點，成交值僅 3033.02 億元，周線連二黑，累計本周下跌 98 點。

由於 Fed 主席鮑爾的談話未能安撫投資人疑慮，引發美債殖利率再度攀升，美國科技股哀鴻遍野，台積電 ADR 也重摔近 6%，台積電現貨今日一度摜破 600 元關卡，最低來到 584 元，但隨著部分買盤進場，跌勢收斂，終場收平盤 601 元。

觀察其他權值股，聯電賣壓沉重，早盤一度跌至 46.35 元，終場下跌逾 4%，收在 47.05 元，累計近 5 個交易日，聯電跌幅高達 20%；聯發科、台達電終場也下跌 1-2%；鴻海 2 月與前 2 月營收雙創同期新高，首季營收估年增 15% 以上，激勵股價翻紅，收 115 元；國泰金、富邦金等金融股表現也相對有撐。

大立光與先進光專利訴訟案達成和解，激勵先進光股價跳空漲停，鎖在 42.15 元；大立光則小跌作收。光學股亞光、今國光同步受到資金青睞，股價上漲 1-2%。

生醫族群為今日盤面焦點，國產疫苗將有重大突破，衛福部長陳時中指出，有一家台廠超前部署，年底產能可望高達 1.2 億劑，不僅自用還能外銷，國衛院也正在申請增設疫苗二廠。在資金搶進下，高端疫苗、台康生技、基亞、泰福 - KY、逸達等均亮燈漲停，藥華藥、合一、國光生、杏國等漲勢均不俗。

觀察焦點個股，隱形眼鏡大廠晶碩 2 月營收衝上 3 億元，年增逾 38%，股價強攻 300 元關卡，直奔漲停價 307 元。ABF 載板大廠南電持續擴充產能，今年資本支出將突破 80 億元，上半年獲利力拚優於去年，南電今日股價逆勢翻紅，強漲近 6%，挑戰站回 300 元大關。