〈台塑四寶業績發表〉台塑三寶2月營收均年增逾2成 台塑、南亞創歷年同期新高

台塑四寶今 (5) 日公告 2 月營收共 1089.57 億元，月減 7.3%，由於去年 2 月爆發新冠肺炎疫情，需求萎縮、石化產品價格崩跌，今年 2 月雖有春節因素影響，但受惠價量齊揚，帶動台塑、南亞及台化營收均較去年同期大增超過 2 成，其中受台塑、南亞更寫下歷年同期新高。

台塑 (1301-TW)

台塑 2 月營收 163.67 億元，月減 14.8%，年增 28.3%；前 2 月累計營收 355.83 億元，年增 33.68%。

台塑 2 月受到麥寮 HDPE 廠歲修及林園 HDPE 廠檢修，加上適逢農曆春節長假，出貨天數較少，且部分訂單延至 3 月出貨，PVC、HDPE、PP 及 AE 銷售量共較 1 月減少 8.9 萬噸，使營收下滑。

南亞 (1303-TW)

南亞 2 月營收 259.9 億元，月減 11.43%，年增 29.96%；前 2 月營收 553.38 億元，年增 30.78%。

南亞指出，2 月工作天數減少，使銷售量差減少 47.3 億元，銷售價差則增加 13.7 億元。2 月營收減幅低於上月預期，主要是雖有春節假期因素影響，但中國在地過年政策使上下游產業停休日減少、年後快速開工，加上市場需求旺盛、油價上漲推升產品售價。

此外，德州嚴寒氣候衝擊產業供給，導致原料及產品價格進一步攀升，使南亞各項產品營收及獲利良好，單月營收創歷年同期新高紀錄。

台化 (1326-TW)

台化 2 月營收 252.26 億元，月減 5.7％，年增 20%；前 2 月累計營收 519.75 億元，年增 19%。

台化 2 月營收下滑主要受農曆春節影響，營運天數減少，其中銷售量差減少 30.6 億元，售價差則增加 15.4 億元，主要受惠國際油價上漲、德州暴風雪事故影響及年後復工下游廠商回補庫存，支撐塑化產品價格上揚。

台塑化 (6505-TW)

台塑化 2 月營收 413.73 億元，月減 2%，年減 9.4%；前 2 月累計營收 836.1 億元，年減 19.44%。

台塑化 2 月煉油事業受到杜拜原油價格上漲帶動，營收月增 2.6%；烯烴事業則受營業天數減少影響，營收月減 7%。整體而言，2 月銷售量差減少 27 億元，銷售價差則增加 18.3 億元。