居家、商辦改裝需求強 美喆-KY 2月營收1.58億元 年增1.32倍

石塑地板製造廠美喆 - KY(8466-TW) 今 (5) 日公布 2021 年 2 月營收，達 1.58 億元，雖因春節假期工作天數較少，但訂單出貨動能回升，加上去年同期比較基期低，2 月營收年增 1.32 倍，累計前 2 月營收 4.2 億元，年增 23.84%，居家、商辦改裝的需求持續增強。

值得注意的是，美喆 - KY 斥資 25 億元打造台南生產基地，去年 3 月動工後，設置 1.3 萬坪自動化廠房生產，為現有東莞廠房的 2 倍產能，為未來中長期營運成長動能布局，今年下半年將逐步量產，有助加速發揮生產規模經濟效益。

對於 2021 年首季營運，美喆 - KY 主管表示，第一季是傳統出貨淡季，訂單營收認列持續受航運缺櫃影響而有遞延情況，但觀察整體客戶下單需求，受惠居家裝修風潮、商辦案源改裝需求拉升而同步轉強，美喆 - KY 將持續投入新款 LVT、SPC 石塑地磚面料花色研發，推出更具豐富多元花色系列、符合環保法規需求、以及施工安裝便利等設計面向，並陸續規畫自去年第四季及今年第一季接續有新品上市計畫。

美喆 - KY 去年營收為 28.81 億元，年減 16.9%。