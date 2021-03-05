ARK每日追蹤：逆勢加碼SQ 續砍蘋果、亞馬遜、台積電

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。

anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 3 月 4 日之個股進出明細。

買進 賣出 KSPILI FB SHOP VRTX SDGR RHHBY SRPT REGN TXG PSTI ONEM GOOGL MASS PYPL CMLF TSM CDXS TREE BFLY ICE ADPT TCEHY ACCD NTDOY RPTX NVS SQ PCAR TDOC REGN U ROK Z FLIR ZM AMZN ROKU AAPL BEAM NFLX BLI API FATE TER ESLT VUZI WKHS NIU SKLZ OPEN

週四 (4 日) ARK 基金趁勢科技股大幅修正，加碼買進 Square (SQ-US) 近 38 萬股，斥資約 8000 萬美元，並且再度加倉 Zoom (ZM-US)、Z (Zillow-US)、Shopify (SHOP-US) 等 ARK 本就相當看好之個股。

另外，ARK 系列基金也在持續順應大盤減持權值股，如 Facebook (FB-US)、Amazon (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US) 等個股。