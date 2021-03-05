〈世芯法說〉Q1營收年增50%起跳 全年挑戰百億元大關

ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (5) 日召開法說會，預期第一季受惠台積電 (2330-TW) 產能支援，營收可年增 50% 以上、續創新高，全年在量產、NRE(委託設計) 同步成長下，營收至少達 3 億美元，且如果能取得更多產能，不排除可上看市場預估的 3.6-3.8 億美元，換算成新台幣即超越百億元大關。

總經理沈祥霖指出，中國第二大客戶的資料中心 CPU 將在第一季進入量產，有助首季營收逐月成長，量產動能直透上半年，不過，由於該案件集中在上半年貢獻，因此後續季度的成長力道會較第一季收斂。

展望全年，沈祥霖看好，除了中國客戶需求強勁，北美與歐洲客戶展望也非常樂觀，世芯已拿下歐洲客戶的 5 奈米 AI 晶片案件、北美客戶的 5 奈米案件也已進入設計定案 (Tape out)，預期今年下半年就會見到較顯著的營收貢獻。

由於北美、歐洲客戶 NRE 業績挹注，沈祥霖預期，今年日本營收比重將會較去年下降，北美與歐洲地區營收比重則上升。

世芯也隨著先進製程的設計週期變長，加上客戶需求大幅增加，今年持續擴大員工編制，目前員工人數已達 400 人以上，今年全年預估將近 600 人，增幅高達 5 成。

針對全年財務概況，財務長王德善表示，原先市場預估世芯今年營收達 3.2 億美元，但現在看起來，公司有信心超過該區間，至於超出多少則需視下半年產能狀況，全年毛利率期望維持 30%，營業費用則因人事成本增加，估年增 20%。

世芯此次為負擔先進製程光罩費用、保障 7 奈米產能，以及擴張設計產能，發行 GDR 760 萬股，預計發行完後，股本將膨脹至近 7 億元。