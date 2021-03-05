PCB原物料價格調漲潮湧現 鉅橡4月起調高產品售價10%

近期 PCB 原物料價格持續走高，連鑽孔製程的耗材電木、墊板，也因原料酚價走高而調高售價，電木、墊板供應商鉅橡 (8074-TW) 今 (5) 日也宣布，4 月起調高供貨價格 10%。

在原材料價格全面走高下，PCB 上游的銅箔基板 (CCL) 主要原料包括銅箔、玻織布、樹脂、相關化學品等漲幅達 30-100%，騰輝 - KY (6672-TW) 已陸續分批調整價格，預估將在近期完成反映成本調價。

鉅橡主管今天指出，今年來由於電木、墊板使用的原物料酚價隨國際石化原料價格飆高，加上 PCB 鑽孔用的電木、墊板市場供應趨於緊俏，鉅橡的訂單能見度已到 5 月，因此不得反映成本。

此外，鉅橡今天公布的 2 月營收為 9694 萬元，創歷年同期新高，月減 21.16%，年增 23.07%。前 2 月營收為 2.1 億元，年增 27.51%。

鉅橡 2020 年營收 12.33 億元，毛利率為 22%，年增 4 個百分點，稅後純益 7372 萬元，年增 48%，每股純益 0.91 元。董事會決議，去年盈餘比照前一年，每股同樣配發 1 元現金股利，為連兩年股利配發超過當年盈餘，股東會 4 月 22 日召開。