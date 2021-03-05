〈美股早盤〉非農數據大勝預期 激勵美股開盤勁揚 道瓊飆逾300點

2 月非農報告大勝預期，帶動市場樂觀情緒，美股三大指數周五 (5 日) 開盤均漲近 1%。截稿前，道瓊工業指數漲逾 300 點或 0.97％，那斯達克指數漲 0.95％，標普 500 指數漲 0.96％，費半漲 2.16%。

美國 2 月非農就業報告大勝預期和前值，新增就業人數達 37.9 萬人，失業率報 6.2%，較前值和預期微幅下滑，顯示就業市場正在緩慢改善。

就業利好激勵 10 年期美債殖利率一度跳升至 1.62%，突破 1 年高位，對利率敏感美國銀行 (BAC-US)、摩根大通 (JPM-US) 和花旗 (C-US) 在內等銀行股集體走高。

蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、臉書 (FB-US) 和 Netflix(NFLX-US) 等科技股周五開盤小跌。

針對債市近日波動，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周四表示，雖然殖利率升勢引起他的注意，但還未到需要干預的時候，既使通膨率將伴隨經濟復甦上升，但這種現象也只是暫時，鮑爾並未表態會採取行動壓低長債殖利率。

另一方面，市場仍持續關注 1.9 兆美元紓困法案的進展，預計參院周五將針對法案進行辯論。

截至台北時間周五 (5 日)22 時許：

道瓊指數上漲 301.00 點或 0.97%，暫報 31225.14 點

那斯達克上漲 120.72 點或 0.95%，暫報 12844.19 點

標普 500 指數上漲 36.07 點或 0.96%，暫報 3804.54 點

費半上漲 61.14 點或 2.16%，暫報 2892.78 點

台積電 ADR 上漲 3.53% 至每股 119.67 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.577%

紐約輕原油上漲 2.90% 至每桶 65.68 美元

布蘭特原油上漲 3.06% 至每桶 68.78 美元

黃金上漲 0.14% 至每盎司 1703.00 美元

美元指數上漲 0.25% 至 91.875 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

博通 (AVGO-US) 早盤上漲 2.16％，至 453.16 美元。

博通公布 2021 會計年度 Q1 營收、non-GAAP EPS 均優預期，惟晶片銷售略遜於華爾街預期。博通公布 2021 會計年度 Q2 營收約 65 億美元，優於市場預期。

Costco(COST-US) 早盤下跌 1.11％，至 315.50 美元。

Costco 公布上一財季營收年增 15% 優預期，疫情期間民眾透過網路大肆採購，帶動電商營收猛增 76%，但供應鏈也因疫情干擾，導致貨櫃成本上升。

波音 (BA-US) 早盤上漲 1.16％，至 227.32 美元。

外媒引述知情人士稱，波音正在尋求一筆 40 億美元的貸款，為全球飛行需求長期疲軟做準備。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月新增非農就業報 37.9 萬人，預期 13.3 萬人，前值 4.9 萬人

美國 2 月失業率 6.2 報％，預期 6.4%，前值 6.3%

美國 2 月勞動參與率報 61.4％，預期 61.5%，前值 61.4%

美國 2 月平均每小時薪資年增率報 5.3％，預期 5.1%，前值 5.1%

美國 2 月平均每小時薪資月增率報 0.2％，預期 0.3%，前值 0.8%

美國 2 月平均每週工時報 34.6 小時，預期 34.7 小時，前值 34.7 小時

(圖：Zerohedge)

華爾街分析：

Brooks Macdonald 首席投資長 Edward Park 表示，市場對於短期內通膨現象究竟是暫時的，抑或是持續的，仍存在大量不確定性。除非 Fed 採取具體措施來抑制債券殖利率，否則殖利率可能持續上升。

他認為，當無法確定貨幣及財政政策將如何反應時，市場就會迎來最動盪的狀態。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 資深利率策略師 Lyn Graham-Taylor 認為，非農報告不會大幅影響債券殖利率，因為就業數據不太可能影響參院通過 1.9 兆美元紓困法案的進展。不過，他認為殖利率可能持續走高。