2月我外匯存底、外資持有股債占比續創新高

台灣央行今 (5) 日公布我國 2 月底外匯存底為 5433.26 億美元，較上月底增加 18.45 億美元，續寫新高紀錄，其中，外資持有國內股債加計新台幣存款餘額共計 6703 億美元，約當外匯存底衝上 123%，雙創歷史新高。

截至 2 月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計 6703 億美元，較上月增加 246 億美元，約當外匯存底 123%，較上月續增 4 個百分點；央行外匯局局長蔡烱民指出，此反映台股市值增加，事實上，韓股中外資持有股債占外匯存底甚至高達 193%。

不過，根據金管會公布，外資 2 月淨匯出 0.2 億美元，而央行也統計外資盈餘匯出 31.97 億美元。

蔡烱民說，近一周外資確實有賣超，賣超後通常都會匯出。

對於匯率，蔡烱民認為，2 月美元供需的確已呈現較平穩走勢，整體來看變化不大，但未來匯市仍沒辦法預測，有太多因素影響。

2 月外匯存底變動主要因素是外匯存底投資運用收益，以及主要貨幣對美元的匯率變動，央行說明，2 月歐元對美元升值 0.52%、英鎊升值 2.07%，澳幣升值 2.72%，惟日圓貶值 1.5%。

另外，觀察各國外匯存底，中國穩居冠，最新統計至 1 月底來到 3.3 兆美元，日本來到 1.3794 兆美元，瑞士來到 1.0788 兆美元，俄羅斯 2 月中旬來到 5857 億美元，印度達 5879 億美元，沙烏地阿拉伯來到 4501 億美元；至於韓國最新公布 2 月底外匯存底為 4476 億美元。