材料-KY去年獲利創高 EPS 10.07元 擬配7元股利

材料 - KY(4763-TW) 今 (5) 日公布去年財報，在營收創新高下，全年稅後純益達 5.05 億元，也同步創新高，賺回超過一個股本，每股純益 10.07 元，公司也決議，盈餘每股擬配發 7 元股利，其中包括 1.5 元的股票股利。

材料 - KY 在擴產效益之下，對今年營運樂觀，看好絲束需求維持強勁，醋片也有相當數量的訂單，在去年陸續談妥或贏得標案，加上今年有新產能開出，樂觀看待今年營收可望再創新高，有機會雙位數成長。不過，匯率、原物料與運費上漲等成本因素變化，仍會影響獲利。

材料 - KY 去年第四季營收 6.65 億元創新高，推升全年營收 23.53 億元，毛利率 33.5% 創新高，年增 2.5 個百分點，稅後純益達 5.05 億元，也創新高，賺回超過一個股本，年增 53%，每股純益 10.07 元。

材料 - KY 今天董事會決議，去年盈餘每股擬配現金股利 5.5 元，股票股利 1.5 元，現金股利優於前一年的 4.75 元，現金股利殖利率也達 4.28%。

材料 - KY 的產能規劃方面，目前絲束廠規劃新增一條絲束產線，一月提前開始量產，絲束年設計總產能現在為 1.6 萬噸。此外，今年將持續擴充醋片產線，預計年底前新增 5000 噸產能，醋片年設計總產能將達 3 萬噸。醋酐新廠則將建造 6 萬噸設計產能，去年第四季動工，預計今年第二季完工，除自製上游原料將有利於降低及穩定生產成本，也有機會少量產出外賣。

此外，材料 - KY 在今年新增一條絲束產線後，現有絲束廠廠房已無空間新增產線，因應未來絲束需求與營運成長，材料 - KY 預計擴建絲束廠，新增 5,000 噸產能，投資金額約 3.5 億元。目前正在洽談購置土地廠房等事宜，目標今年啟動投資計畫。