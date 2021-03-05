殖利率狂飆別怕！亞洲景氣強成長 亞高收債動能看俏

近期利率急彈，使得亞洲高收益債市場為之震盪，然而隨著全球疫苗供應逐漸穩定，多數亞洲央行維持寬鬆立場及各國財政政策刺激持續，皆提升亞洲經濟增長確定性，亞洲景氣的強成長，有望支撐企業表現，有助亞洲高收益債前進動能。

根據亞洲開發銀行預測，亞洲開發中國家今年的 GDP 年增率為 6.8%，印尼年增 4.5%、中國年增 7.7%、印度年增 8.0%；日盛亞洲高收益債券基金經理人黃詩紋表示，今年亞洲經濟增長確定性增，帶動亞洲企業盈利將持續好轉，而大宗商品價格續漲，可望帶動相關板塊表現。

黃詩紋進一步指出，在進入實質負利率時代，加上主要央行維持寬鬆貨幣政策，高收益債違約風險可望大幅降低，高收益債更具投資價值。

黃詩紋表示，當前亞高收殖利率與信用利差仍居相對高位、亞洲經濟成長及企業基本面好轉，加上多數國家疫情控制得當，預計將持續吸引資金回流亞高收市場。此外，JP Morgan 預期，2021 年新興高收益債 2021 年違約率甚至將由今年 3.5% 下降至 2.8%，其中，新興亞洲高收益債違約率將由 3.0% 滑落至 2.6%，故看好亞洲高收益債市場後市表現。