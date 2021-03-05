工作天數減少 GIS-KY 2月營收63億元 月減逾2成寫一年低點

觸控模組廠 GIS-KY 業成 (6456-TW) 今 (5) 日公告 2 月營收，受工作天數減少、新舊產品交替影響，單月營收大減逾 2 成，達約 63.93 億元，月減 21.14%、年增 9.75%，創下近一年新低。

業成今年前 2 個月合併營收達 145 億元，年增 10.53%。業成仍看好今年筆電、平板動能，隨著 3 月工作天數恢復正常，營收可望回溫。

業成首季受農曆春節、新舊產品交替影響，1、2 月營收大幅滑落，隨著 3 月工作天數恢復正常，加上客戶新品將在第 2 季陸續推出，營運動能將逐步回升，今年全年仍看好宅經濟帶動筆電、平板等 IT 產品需求，此外，包含 miniLED 平板、OLED 高階手機超聲波屏下指紋滲透率提升都是營運動能之一。

另一方面，業成因應未來需求，去年核准成都子公司資本預算達 43.72 億元，將用於擴建平板產能需求、強化產線自動化，根據業成先前規劃，成都平板新產能，將在今年上半年開出，也評估擴充台灣產能，去年 11 月斥資 3.72 億元在中科后里園區取得土地，相關建置計畫將在今年啟動，估年底前可望完工。