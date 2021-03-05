〈台塑四寶業績發表〉台塑、南亞再上修Q1展望 三寶樂看Q2業績成長

台塑四寶繼上月台塑、台化上修第一季展望後，由於中國就地過年政策帶動，加上美國德州暴風雪影響，石化原料價格大漲，台塑今 (5) 日再度上修第一季展望，本業獲利甚至可望創單季新高，南亞也同步看旺本季業績，三寶第一季營收均將較上季成長，並樂觀看第二季業績將續揚。

台塑 (1301-TW)

台塑董事長林健男表示，2 月中旬美國德州暴風雪，造成超過 7 成石化廠被迫停工，供應量劇減，影響石化產品供需平衡，推升國際原油及石化原料價格大漲。

而近期中國客戶急於補貨，石化原料價格已上漲 10-40%，其中 PVC 現貨價已創新高、EVA 創 9 年新高、PP 則為近 6 年新高，預計 3 月營收將明顯較 2 月成長。

台塑上月上修第一季營收，由先前預估的衰退、上調至微幅較去年第四季成長。不過，林健男表示，中國政策鼓勵人員就地過年，下游客戶提早開工、需求優於往年，加上德州發生百年來最嚴重暴風雪，石化市場供應短缺，對石化業影響仍將持續至少 1-2 個月，導致石化產品價格大幅攀升。

因此，台塑再次上修第一季展望，認為營收將較去年第 4 季成長，本業獲利則有機會創單季新高。

至於台塑持股 22.66% 的台塑美國，2 月 16 日起受暴風雪侵襲影響，德州廠暫時停工，2 月 20 日開始進行管線洩漏及設備故障檢視及修復，但因缺工嚴重，影響復工時程，目前 PP、VCM 及 PVC 等廠已開車，其餘各廠預計 3 月中旬前復工。

展望第二季，隨著下游客戶陸續復工，且進入石化產品傳統需求旺季，加上公司開工率比第一季高，及石化原料市場供給緊張，推升產品行情，因此台塑預期第二季營收將較第一季成長。

南亞 (1303-TW)

南亞上月原預期，第一季營收將較去年第四季減少，不過，董事長吳嘉昭今日上修看法，認為 3 月營收將較 2 月大幅成長，利差也將擴大，而第一季營收將優於去年第四季，並較去年同期大幅成長。

展望第二季，吳嘉昭指出，電子材料行情續漲，加上下游訂單需求回升，第二季電子材料營收將增加；化工產品受惠上游原料行情維持高檔，價格有所支撐，整體營收增加；聚酯產品銷售維持第一季榮景，加上美國廠恢復生產，營收將增加。南亞預估第二季整體營收將持續成長。

台化 (1326-TW)

台化副董事長洪福源表示，農曆年對市場的影響，今年看不到，年前備貨意向強烈，市況轉趨樂觀，價格逐步上揚，加上農曆年間德州暴風雪，各項產品價格暴漲，對於芳香烴、苯乙烯、苯酚與丙酮等各項成品，目前市況均正向看待。

洪福源指出，比較去年年底和今年 2 月底的石化、塑膠價格，芳香烴上漲幅度更高，有利 3 月表現，這樣的市況也可能延伸至 4 月；預估 3 月營收將大幅增加，第一季會優於去年第四季，對第二季看法也審慎樂觀。

台塑化 (6505-TW)

對於油價走勢，台塑化總經理曹明指出，3 月 4 日 OPEC 會議宣佈 4 月保持現行減產規模，加上沙烏地阿拉伯自願每日減產 100 萬桶至 4 月底，使原油產量持續受限，且疫苗及解封前景樂觀；各機構持續上修油價預估，落在每桶 65 美元至 75 美元間，油價有望保持穩健上漲。

曹明表示，近期煉製毛利逐步回升，石化原料方面，農曆年後亞洲下游需求強勁，遠洋貨因美國寒害影響，裂解廠及石化下游停車，供給吃緊，推升石化原料持續上漲，輕裂廠穩定獲利。

至於產能利用率，曹明指出，由於 3 月煉油廠配合年度定檢，預計第一季產能利用率約 56%；輕裂廠 3 月維持全能運轉，第一季平均產能利用率 100%。

