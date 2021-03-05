外資續砍台股 晶圓代工、面板雙雄慘淪提款機

台股續遭資金調節，三大法人賣超 277 億元，其中外資賣超 263.52 億元，包括晶圓雙雄、面板雙虎同步淪為外資提款機，電子權值股腿軟也拖累指數下跌 51 點，收在 15855 點，周線收黑。

三大法人中，外資與自營商同步站在賣方，分別賣超 263.52 億元、30.52 億元，僅投信站在買方買超 16.67 億元，累計三大法人賣超 277.37 億元。

外資買超標的主要鎖定 ETF，包括期元大 S&P 石油 (20549 張)、期街口布蘭特正 2(14250 張)、華航 (13455 張)、元大台灣 50 反 1(10236 張)、英業達 (6903 張)、期富邦 VIX(4464 張)。

外資賣超集中在大型權指股，大賣面板雙虎群創與友達分別達 4.8 萬張、2 萬餘張，賣超晶圓雙雄聯電與台積電 2.5 萬餘張、2.2 萬餘張，也賣超近期強勢的鋼鐵股中鴻、大成鋼，賣超 1.7 萬餘張、1.3 萬餘張。

自營商買超標的主要鎖定 ETF，包括期元大 S&P(29204 張)、街口布蘭特正 2(22466 張)、國泰美國道瓊反 1(2663 張)、富邦 NASDAQ 反 1(2625 張)、元大高股息 (2612 張)。

自營商賣超前五大標的，國泰台灣 5G+(3.1 萬餘張)、元大滬深 300 正 2(2.1 萬餘張)、中信中國高股息 (1.2 萬餘張)，另外也調節面板雙虎群創、友達 1.1 萬餘張、6760 張。

投信買超前五大標的分別為中鋼 (3353 張)、鴻海 (2085 張)、台化 (1582 張)、台達化 (1550 張)、台積電 (1191 張)；賣超前五大分別為，聯電 (10048 張)、友達 (1482 張)、台光電 (668 張)、旺宏 (569 張)。