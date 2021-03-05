圓展去年純益大增9倍 EPS 8.48元寫新猷 擬配5元現金股利

視訊會議商圓展 (3669-TW) 今 (5) 日公布去年財報，受惠遠距商機爆發，旗下教育、視訊會議需求爆發，推升去年全年純益衝上 7.88 億元、年增逾 9 倍，每股純益 8.48 元，創下歷史新高紀錄，今日也通過去年盈餘分配，每股擬配發 5 元現金股利，以今日收盤價 75.2 元計算，殖利率達 6.64%。

圓展去年第 4 季受第 3 季旺季基期較高影響，單季合併營收 12.72 億元，季減 24.48%、年增 133.53%，毛利率 51.47%，季減 3.02 個百分點、年減 2.83 個百分點，營益率 23.9%，季減 10.08 個百分點、年增 15.1 個百分點，稅後純益 2.41 億元，季減 48.35%、年增 359.03%，每股純益 2.6 元。

圓展去年合併營收 40.68 億元，年增 90%，毛利率 52.85%、年增 4.31 個百分點，營益率 23.6%、年增 20.48 個百分點，稅後純益 7.88 億元、年增 975.2%，每股純益 8.48 元。

展望今年，圓展看好遠距商機成新生活常態，旗下視訊、教育產品動能仍強，短期零組件吃緊狀況持續，將擴大採購力道，提前備貨，以支應客戶需求。

圓展也公告 2 月營收，單月營收達 3.11 億元，月減 13.9%、年增 122.5%，累計前 2 個月營收達 6.72 億元、年增 148.6%；母公司圓剛 (2417-TW) 同步公告 2 月營收，達 3.8 億元，月減 17.3%、年增 97.3%，累計前 2 個月營收達 8.39 億元、年增 122.6%。