亞翔去年每股賺1.52元寫五年低 每股擬配1元股利
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廠務工程業者亞翔 (6139-TW) 今 (5) 日公布去年財報，第四季稅後純益 0.7 億元，季減 35.78%，年增 18.64%，每股稅後純益 0.31 元，全年稅後純益 3.43 億元，年減 32.67%，每股稅後純益 1.52 元；由於去年中國受貿易戰影響，建廠進度趨緩，亞翔去年獲利年減近 33%，創五年新低。
亞翔董事會今日也通過去年盈餘分配，每股擬配發 1 元現金股利，依今日收盤價 32.2 元計算，殖利率約 3.11%。
亞翔去年第四季營收 45.33 億元，季增 42.41%，年減 13.94%，毛利率 4.88%，季減 2.54 個百分點，年減 0.83 個百分點，營益率 - 0.2%，較上季與去年同期翻負，稅後純益 0.7 億元，季減 35.78%，年增 18.64%，每股稅後純益 0.31 元。
亞翔去年營收 139.17 億元，年減 16.13%，毛利率 5.79%，年減 0.79 個百分點，營益率 - 0.93%，較去年轉負，稅後純益 3.43 億元，年減 32.67%，每股稅後純益 1.52 元。
展望今年，亞翔受惠台商回流、半導體業者擴廠，商辦建築、高科技無塵室需求增加，加上供應鏈轉移至東南亞，台灣、越南業績展望樂觀，在手訂單達 400 億元以上，約兩年營收規模，看好整體營收重返成長，終止連兩年衰退。