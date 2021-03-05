儒鴻去年Q4賺逾半股本 EPS 5.82元寫單季新高

成衣代工大廠儒鴻 (1476-TW) 今 (5) 日公告去年財報，第四季稅後純益 15.95 億元，季增 27.3%、年增 40.4%，每股純益 5.82 元，寫歷史單季新高；去年稅後純益 42.55 億元，年減 0.1%，每股純益 15.51 元，董事會決議每股擬配息 11 元，連續三年維持新高水準。

儒鴻去年第四季營收 93.26 億元，季增 26.5%、毛利率 30.3%、季增 0.3 個百分點、年增 1.7 個百分點；營益率 22.1%，季增 0.2 個百分點、年增 3 個百分點；稅後純益 15.95 億元，季增 27.3%、年增 40.4%，每股純益 5.82 元。

儒鴻去年營收 281.75 億元，年增 1.8%、毛利率 28.7%、年減 0.2 個百分點、營益率 19.5%，持平去年同期，稅後純益 42.55 億元，年減 0.1%，每股純益 15.51 元。

去年下半年起服飾市場快速回溫，品牌、通路客戶也加大回補庫存力道，帶動儒鴻營運急起直追，第四季營收、毛利率、營益率以及獲利都來到歷史新高水準。

雖然下半年營運大幅好轉，但由於上半年受到疫情影響，全年營運仍持平去年，儒鴻董事會也決議，每股擬配息 11 元，連續三年維持新高，配發率 7 成，若以今日收盤價 430.5 元，殖利率 2.6%。