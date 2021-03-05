美股波動大外資抽腿 台股快牛變慢牛

台股持續遭外資調節，周線連兩周收黑，法人表示，受美債殖利率攀升干擾，大盤可能從過去的「快牛」變成「慢牛」，在類股快速輪動下，預期短線資金將從電子轉進傳產類股。

根據統計，外資本週賣超台股金額高達 715.39 億元，自營商同期亦賣超 63.37 億元，僅投信法人逆勢進場承接，連續 4 個交易日全數力挺台股，累計買超 33.18 億元，但三大法人本週合計賣超台股共 745.63 億元。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，外資單日買賣超金額較平均值大，使得大盤指數波動大增，但整體而言台股基本面並未改變，包括半導體、航運等延續第 1 季電子與傳產皆有產品漲價等題材，帶動企業獲利成長看升。

葉獻文指出，每年首季向來是電子股淡季，不過目前半導體產業產能仍延續去年的緊俏狀況未變，且終端拉貨需求積極。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾也認為，目前產業尚未見到出現庫存調整跡象，供應面的短缺仍持續，例如 NB 族群需求持續上調、伺服器也在增溫，而包括晶圓代工、封測、IC、記憶體、載板、面板以及被動元件的供需緊俏能見度也可延長至第 2 季，從基本面目前並無明顯轉壞現象，有望對相關族群股價形成一定支撐。

葉獻文分析，短期將由傳產類股補漲機率高，電子股稍事休息，但整體一樣處於漲升軌道，如果從歷史經驗來看，近 10 年台股 3 月平均上漲機率高達 70%，在淡季不淡的推升下，預期 3 月台股仍有表現空間可期。

富蘭克林華美投信指出，短線上台灣經濟復甦基本面不變，科技業訂單與銷售需求仍在，惟台灣科技股仍受到美國股市表現影響，短線較偏整理格局。

富蘭克林華美投信表示，雖無法預測大盤何時回穩，但操作上策略不會偏移，建議仍以科技類股為主、傳產為輔，特別是上游半導體、車用零組件、食品飲料、自行車等休閒產業，建議挑選低本益比、高股息或者股價落後補漲的產業逢低布局。