女性薪資較男生少約14% 專家建議YES理財口訣存退休金

兩性平權的時代，男女「薪情」還是有差異，根據勞動部統計，去年台灣女性平均時薪仍較男性減少約 14%，與女性自估數據相同，專家提醒，在男女薪資有別的環境下，女生可採取 YES 口訣原則積極理財，儘早為退休生活最準備。

根據勞動部最新統計資料，去年台灣女性平均時薪為新台幣 296 元，是男性平均時薪 344 元的 86%，在薪資劣勢下，台灣女性更需要擅長理財，才能為理想的退休生活做好準備。

據富達針對台灣女性投資理財調查，女性受訪者估計男女薪資差距時，女性平均估計為 14%，也就是在職女性認為自己收入大約是在職男性收入打八六折 (86%)；而男性則低估了兩性薪資差距，預估兩性薪資差距僅 9%，也就是男性認為在職女性收入約是男性的九折左右 (91%)。

根據勞動部統計分析，由於台灣兩性平均時薪差距為 14%，台灣女性必須較男性多工作 51 天，才能追上男性整年總薪資，但相較 10 年前的女性需增加工作天數為 63 天才能追平男性，兩性平均薪資差距已有下降，較 2010 年 (17.1%) 縮減約 3.1 個百分點。

富達投信表示，雖然薪資差距皆呈下降趨勢，但女性薪資處於劣勢，這將導致女性的儲蓄水平與男性有更明顯的差距；此外，女性普遍壽命較男性長，晚年的生活水平也可能因此受到影響。

富達投信投資部主管張翠玲表示，台灣女性薪資的差距，加上大多數的女性較男性花更多時間在育兒或照顧家庭上，較無暇兼顧投資理財，會讓兩性的儲蓄水平拉大差距。

張翠玲建議，女性理財觀念不妨採取 YES 口訣來克服，所謂的 Y 代表 youth，就是要從年輕就提早開始理財與進行退休規劃，E 代表 easy and simple way，就是從學習簡單的投資理念開始，增加投資知識，多了解投資選擇和實現目標的方法，至於 S 代表 regular Saving，就是定期定額進行投資累積。

據富達投信於 2020 年進行台灣首次的「投資成就新女力—台灣女性投資理財調查」報告，台灣女性的平均總流動資產為新台幣 250 萬元，只有男性（新台幣 410 萬元）的六成左右（61%）。

