美國歐盟休戰！暫停波音空巴爭議下的報復性關稅

週五 (5 日) 美國與歐盟宣布暫停音空巴爭端下開徵的報復性關稅。

歐盟委員會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 週五宣布：「很高興今天下午與拜登總統談話… 眾多交流中的首次並展開良好的個人夥伴關係。」

馮德萊恩稱，「拜登總統和我同意暫停在空巴 - 波音爭端下所有加徵的關稅，包括飛機和非屬飛機的產品，初期為四個月時間」

馮德萊恩指出，我們都致力於根據各自貿易代表的工作來解決飛機爭端，雙方暫停互徵關稅是對工商業都是一個好消息，以及對於歐美未來幾年經濟合作是一個非常積極訊號。

美國與歐盟之間存在長達 17 年的波音和空中巴士飛機補貼爭端，對此，美國向總值 75 億美元歐洲飛機、奶酪和葡萄酒等商品祭出關稅，歐盟亦向 40 億美元的美國飛機和零件、伏特加、煙草等產品加徵關稅，週五雙方握手宣布暫停這場關稅戰。

空中巴士隨後發布聲明歡迎暫停關稅的決定。美國蒸餾酒理事會表示，暫停關稅是在酒店業關鍵時刻帶來有希望的突破。

此前，美國和英國週四宣布暫停英國進口美國的蘇格蘭威士忌、奶酪、羊絨毛衣等貨品關稅，為期四個月，以解決商用飛機補貼的貿易爭端。