疫苗推廣、油價上漲、MAX重回天際 波音買進聲浪逐漸響起

波音 (BA-US) 過去兩年非常悲慘艱辛，先是最新款單走道噴射客機發生 2 起墜機死亡事件，導致近 2 年苦苦掙扎，求取 737 MAX 再獲准載客，孰料中途殺出新冠病毒這個程咬金，商務航空旅行和噴射機的需求驟降。

如今波音的情況正在好轉，已經達到 Cannaccord 分析師 Ken Herbert 喊買的程度。他週五將評級自「持有」調升至「買進」，目標價自 200 美元調升至 275 美元。

「我們升級是基於 3 個因素﹔1. Max 飛機重新上線。2. 旅遊前景好轉。3. 寬體飛機前景穩定。｣Herbert 在其研究報告寫道。MAX 飛機在經歷停飛後已經返回服務，有助於波音公司產生現金流，去年該公司砸錢製造了數百架 MAX，但無法賣出任何一架，大量消耗了現金。

第二點和第三點理由則是事實，因為大眾在接踵新冠疫苗後，前景改善。「航空旅行增加以及持續性的刺激措施，這將讓波音在經歷數季活動非常低之後，看到訂單增加。」

過去一週美國航空旅行量仍較去年同期下降約 53%，但已經較近幾個月動輒 60% 至 70% 的降幅改善許多。

油價不斷上漲也有幫助。Brent 原油價格近期突破每桶 65 美元關卡，「原油價格持續上漲將可讓新技術的價值更高，例如 MAX。」Herbert 說。噴氣燃料對任何航空公司來說都是一大筆費用，新款飛機會遠比舊款飛機效能更好，自然會推升新款飛機的價值。

以每股 275 美元的價格計算，波音股票和債務價值約為 2000 億美元，較 2019 年創下的歷史最高水準少了約 500 億至 600 億美元。這樣的價差可評估出波音面臨的問題和疫情帶來的損失。

無獨有偶，其他分析師也跟進此看法。目前追蹤波音股票的分析師中約莫 46% 給予「買進」評級，幾個月前該比例仍不到 40%。波音遭華爾街失寵已久，回溯 2019 年初，約莫 80% 分析師喊買波音。

道指成分股的買入評級比率約 57%，波音只有 46% 顯然華爾街對該股票仍持謹慎態度。

波音週五下跌 0.66% 至 223.22 美元。